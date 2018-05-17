強棒不強黑馬難尋民進黨陷兩難

目前綠營表態參選的雖然只有姚文智和呂秀蓮，但在大家期待黑馬的心情下，賴清德和陳菊仍是強棒，另外還有政委唐鳳，也在黑馬之列。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
金管會主委顧立雄（右）和文化部長鄭麗君（左）也都是被點名參選台北市長的人選。（本報資料照片）

民進黨選對會16日確定年底台北市長人選採徵召自提人選，先前傳出意願不高的黑馬群，又被點名搬上檯面；據了解，選對會中有人認為，目前黨內表態者想在年底拿下北市，困難度高，而有實力者難尋，解決了一個柯文哲，又陷入找嘸強棒的窘境。

或許還有黑馬 照程序運作

不過，據了解，有成員表示，由於台北市長柯文哲的民調下滑，不再是攻不下的高山，或許會有黑馬願意跑出來。所以選對會召集人林錫耀認為，黨內程序該如何運作就如何進行。

據了解，對台北市長候選人產生方式，在蔡英文總統周一(14日)接受專訪後，方向幾乎底定，所以昨天選對會中，大家意見一致，反而是在未來人選上，有不同看法。

據指出，有人對目前檯面上的人選「不夠強」，表示憂心，認為要自提，就要提「最強、最適當的人選」；有人建議，若要開始徵詢，是否應訂定明確時間表，但林錫耀認為，若訂定日期反而有所侷限，最後否決。

就算只有姚、呂 藉此造勢

亦有人認為，既然檯面上已經確定有兩個人，就應該直接從兩人中挑選，若從人選上的衡量，立委姚文智比前副總統呂秀蓮適合，但因為呂德高望重，可安排時間拜訪懇談。

陳明文一聽即表示，「這是個人見解，這段不能對外說」；有人也認為，就算只有姚、呂等2位，要協調可能也要花一番功夫，不妨可以藉此醞釀提高民進黨聲勢。

由於行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊與蔡英文是這次選舉的「鐵三角」，賴、菊不可能參選，因此先前黨內討論台北市長人選時，政委唐鳳、文化部長鄭麗君、金管會主委顧立雄等都有被點名，選對會除了重新檢視，也將等看看有無其他人「報名」。

至於這次是否可能跟他黨候選人合作？鄭運鵬表，其他政黨的候選人不在民進黨的徵召範圍內，「若要接受民進黨徵召，就必須要加入民進黨」；也說明了今年民進黨的台北市長候選人是真正的民進黨黨員。

(中國時報)

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