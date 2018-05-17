姚自喻大谷翔平 「上場虎虎生風」

2018年05月17日 04:10 中國時報 郭建伸 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨選對會昨確定啟動徵召程序，已表態參選的綠委姚文智昨說，他的心情就像從牛棚走出來，現往投手丘的路上走，希望再過幾天爭取到3號投手先發位置。姚自喻是4號先發的旅美日籍投手大谷翔平，即使練習賽表現不好，「但是一上場虎虎生風」。

前副總統呂秀蓮昨也對選對會的決定表示欣慰，她說這是她4年來的一貫主張，也是全國各地尤其是台北市市民忍受柯文哲市長四年施政幾近「一事無成」之後的共同心願。

她指出，黨的主要功能是為選民推薦最好的候選人，民進黨以執政黨身分恢復政黨倫理，強調「自提人選」是民進黨要光復台北極重要而正確的一步。

姚文智近來因腰傷所苦，昨出面受訪時的神情格外「神采奕奕」。姚文智說，民進黨人才濟濟，團隊總共有5個先發位置，但依照布陣與隊形，3號先發也能取勝。他說，3號先發在參選人三足鼎立下，一樣能取得勝利。

姚也說，旅美投手王建民當年是5號先發，卻連續2年勝投王；效力於洛杉磯天使隊投手大谷翔平原來是4號先發，在練習賽表現不好，「但是一上場虎虎生風」。

對於民進黨團總召柯建銘稱三足鼎立對丁守中最有利，姚則強調，對民進黨也有利，「三分天下只有對柯文哲不利」，民進黨不要妄自菲薄，絕對有信心取得勝利。

(中國時報)