恩愛佳偶翻臉 藍大感意外！藍綠各自歸隊 柯文哲恐淪為小三

2018年05月17日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

民進黨昨天宣布啟動台北市長參選人徵召程序，國民黨黨務人士對此表示「出乎意料」，並評估除非民進黨這局「打假球」，否則綠白合作的機會不高，最後勢必藍、綠歸隊，競選連任的柯文哲極可能淪為第三。此外，民進黨不太可能徵召黨內最強的行政院長賴清德，立委姚文智的可能性較大。

面對台北市長選舉進入「三強鼎立」的局面，原本研判民進黨與柯文哲應該是「郎有情、妹有意」，最後竟走上分手道路，國民黨黨務人士直言「出乎意料」。

民進黨是否可能技術性禮讓柯文哲？該名人士認為，除非民進黨「打假球」，或違反政治邏輯，包括急轉彎、髮夾彎，與柯文哲二階段民調整合或操作棄保，目前看來可能性不高，試問姚文智會配合打假球嗎？如果打假球，不是把台北市民當白癡嗎？他研判綠白合作可能性不高。

至於民進黨可能人選，該人士說，仍以賴清德最強，一旦賴出馬，國民黨提名的丁守中會「相對辛苦」，畢竟賴在台南市有實際執政與治理經驗，對台北市民說服力強，不過賴參選意願不高，蔡英文總統似乎也無法逼迫賴出馬；而姚文智是在地立委，布局已久，徵召他是「順理成章」。

面對一人單挑藍綠，柯文哲以騎單車挑戰「一日雙塔」來形容。該人士直言，在藍綠檢視施政下，恐怕柯文哲騎沒多久，前輪、後輪都會掉下來，只剩下把手，選後甚至還騎不出北部；且柯文哲在藍綠夾殺下，「見人說人話、見鬼說鬼話」，包括兩岸政策等均已被看破手腳。

這位黨務高層研判，年底九合一選舉，議員與里長勢將支持同黨人選，在藍綠「堅壁清野」各自歸隊下，柯文哲沒有基層，雖不至於被邊緣化，但只剩下「市府」跟「網軍」，有可能淪為第三。

他說，其他包括陳景峻、李文英及藍世聰等民進黨籍北市府官員，屆時要怎麼選邊，難道會去挺非民進黨籍的柯文哲？他舉例說，柯要像首任再騎一日雙塔「很困難」，可能裝備不足，心情不佳，爆發力也不夠了。

(中國時報)