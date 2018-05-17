擺脫愛恨糾纏 打場英式選戰

2018年05月17日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨年底縣市長選舉，確定與台北市長柯文哲分手，民進黨連候選人必須入黨的條件都說出口，顯然已無合作空間，而蔡英文執政後率領的第一場選舉，選對會也定調擺脫與柯文哲的恩恩怨怨、好聚好散，逐鹿首都將會是一場「（蔡英文）英式風格」的選戰。

民進黨與柯文哲，到今年初，都還可能再續前緣，但民進黨認為柯文哲的核心價值與民進黨越來越遠，最後不得不說再見。

告別柯文哲的民進黨，面對台北市這一役並不好打，柯P原本可以好整以暇，等待民進黨禮讓，只是柯文哲誰不好惹，偏偏惹上民進黨最穩固的基層選民。

選對會昨天開出的台北市長人選條件，除了能讓中央與地方執政同步，還要入黨，這兩個條件就以意味與柯文哲連「藕斷絲連」的空間都沒有。

柯文哲能在政壇竄起，原就是他沒有顏色的身份，若被民進黨徵召要以入黨為代價，事事服膺中央政策，柯P也就不再是柯P了。

柯文哲不僅人難以掌控，他的選票其實也很難掌控，未來選戰，民進黨面對三足鼎立的局面，要硬碰硬還是操作棄保，每一步都要細細精算。

據了解，選對會昨天在三點結論中，於第二點強調，「未來的市長應當充分理解民進黨目標，體現民進黨價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想」，這部分是很重要的轉折，已在為這場首都選戰定調，就是將朝向正面選舉論述，要脫離與柯文哲的恩恩怨怨狀態，訴求改革中央地方，一起落實民進黨執政價值。

民進黨想把2018首都之戰轉成強調民進黨執政的價值之戰，在詭譎的三足鼎立局勢中，最強的人選，不見得是最好的人選，為了不讓國民黨重返執政，民進黨這次要推人選，可能找一個在基層中受肯定、作風溫和、政見紮實的「適合人選」，會比「最強的人」還要有贏面。

(中國時報)