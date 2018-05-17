民進黨台北市長與柯P分道揚鑣！新聞透視－打下柯P 蔡解2020心腹大患

2018年05月17日 04:10 中國時報 崔慈悌

民進黨台北市長選舉決定與柯P分道揚鑣，不過才一個多月前，蔡英文總統和黨中央仍屬意與柯P合作，只是沒想到柯P民調滑落太快，從可能成台灣「最大尾」，變成岌岌可危，此時順勢打下柯P聲勢，也是在為2020年除去大敵。

黨政人士透露，其實蔡英文總統和黨內高層之前確實傾向禮讓柯P，理由很簡單，以當時柯P的高人氣，就像黨祕書長洪耀福之前分析的，如果黨內自提人選，但柯P還是當選，就會成為「全台灣最大尾」，這不只攸關綠營在台北市的布局，高人氣的柯P甚至將威脅到小英2020年爭取連任。

民進黨沒料到的是，柯P改口「兩岸一家親」，讓支持度大幅滑落，加上「拔管案」效應，讓泛藍大團結，丁守中民調急起直追，讓藍營士氣大振，也讓柯P從穩當選變成岌岌可危。

其實早在台北舉辦世大運之前，柯P民調也一度直直落，當時民進黨執政氣勢正高，黨內高層就直言，民進黨下屆台北市長選舉，一定會提自己人，「柯P即使想加入民進黨，我們還不一定要呢！」

但世大運之後，柯P聲勢再起，相反的，民進黨從總統蔡英文到前行政院長林全，甚至到繼任的賴清德，支持度一路下滑，柯P打敗所有藍綠大咖，以當時的情勢，民進黨只能被迫禮讓柯P。

現在時移世易，選對會決定自提人選，除了因為黨內不滿柯P聲浪太大，無論蔡英文還是黨內高層，都壓不下這股「反柯情結」，但最重要的因素還是在於，柯P的聲勢已不若以往，即使民進黨自提人選且落到第三名，曾向綠營求和的柯P，也很難再成為藍綠白通吃的「台灣最大尾」。

反倒是趁機打下柯P的氣勢，可以讓一心求和的柯P不敢再拿著綠營不喜歡的兩岸、拔管等議題「亂說話」，更可以讓蔡英文2020連任之路，除去心腹大患。因為以現在柯P的情況，一旦選不上台北市長，更別想選總統。

但柯P畢竟是柯P，2016年民調最低時，柯文哲曾自省「我一年把人家20年可以犯的錯犯完了」，但仍自信的說「如果我有辦法存活，就是在寫歷史…，沒有上來我就是馬英九，如果上來，就是柯文哲」，從之前民調數度大起大落，證明柯P此言不虛。

民進黨與柯P究竟是離得乾乾淨淨，就此除去2020心頭大患，還是藕斷絲連，離了再娶，就得看柯P能不能在民調上「再寫歷史了！」

(中國時報)