8成勞工月薪沒5萬 勞長不知

2018年05月17日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

行政院宣布台灣實質薪資達5萬8931元，挨轟美化數字。勞動部長許銘春昨日在立院被問到有多少勞工薪資不到5萬時，竟稱不到5成，立即遭國民黨立委拿主計處資料打臉，強調全台有逾8成、近700萬受薪階級的薪資在5萬以下，其中3成1的月薪低於3萬，讓許銘春幾度詞窮，坦言台灣確實存在低薪狀況。

坦言台灣確實存在低薪

行政院長賴清德上周稱勞工平均收入已達4萬9989元；接著行政院副院長施俊吉更加碼稱，今年第1季每月實質總薪資已高達5萬9852元。說法一出，遭抨擊在玩數字遊戲。

許銘春昨赴立院備詢時，藍委蔣萬安就問，「行政院說勞工平均薪資接近6萬，你怎麼看？」許銘春先說，這是在說明薪資成長情形，而這也是依據主計處提出的平均數據；而且，不能說台灣普遍低薪，而是要看行業別。

蔣萬安繼續追問，這項數據包含績效、年終獎金等非經常性薪資，可能今年有、明年就沒有，政府若要反映經濟現況，大可拿其它指標，而不是拿非經常性的數字來美化；尤其，勞動部主管勞動業務，有責任精確陳述低薪現況，「你作為勞動部長，大家平均薪資真的有到6萬嗎？你認為沒有就說沒有！」

這時許銘春才說，「我想的確是有低薪狀況。」她說，能精確反映薪資的是中位數，也就是4萬612元，這代表大部分勞工都不到中位數，所以行政院才要跨部會努力。

精確反映取中位數4萬

但藍委王育敏抽考詢問有多少勞工薪資不到5萬時，許銘春思考了一下，緩緩說「領不到5萬的喔，目前的比例，我想大概就全部勞動人口5成不到」，說完立即遭糾正，王育敏強調，主計處資料顯示，領3萬以下比例為31.4％、實際人數為271萬2千人；領3萬以上、5萬以下則是49.59％、實際人數為427萬3千人，兩者相加代表8成民眾月薪不到5萬。

3成1的月薪低於3萬

「很遺憾行政院竟然開記者會發布假新聞！」王育敏說，當行政院做這種事時，勞動部應當制止；畢竟勞工每月薪資多少就是多少，把好幾百萬跟3萬塊平均起來，難道就能增加帳面數字？「只會製造相對被剝奪感，引起更大民怨。」

許銘春回應，知道政院要開記者會，但政院事前沒問過勞動部相關數字。

(中國時報)