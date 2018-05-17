高中職技能、建教班 學雜費全免

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中國時報
／台北報導

教育部昨宣布，為使高中職實用技能學程及建教合作班學生順利完成學業，除了原先的「免學費」外，自107學年第1學期開始，還可享有「免雜費」，每生每學期可省下1100元到3300元，約有5萬人受惠。

目前高中職實用技能學程學生有3萬0315個學生，讀公立每學期雜費1400元、私立3300元；建教合作班有學生1萬8324人，讀公立每學期雜費1100元、私立2400至2500元。

教育部國教署組長韓春樹指出，從98學年起，就讀高中職實用技能學程及建教合作班學生，全面實施「3年免學費」，107學年開始將加碼推動「免雜費」政策，以後這類班級的學生學費、雜費全免。免納之雜費，教育部每年編列2.5億元補助。

教育部表示，實用技能學程及建教合作班係提供學生多元入學及適性學習的機會，課程均以就業為導向，培育學生就業所需之能力為目標。基於培育產業基層人才及照顧弱勢族群，政府有義務在教育政策上，投入更多關注及教育資源，以增加學生未來社會階層流動能力。

就讀實用技能學程學生，多屬於喜歡動手做，具技藝學習傾向者居多，也有許多學生來自經濟及文化弱勢家庭；在96學年度前，僅一年級免學費，二、三年級學費不補助，部分學生必須依賴就學貸款或尋找工讀機會因應。

為協助就讀實用技能學程學生能免於經濟因素而影響學業，使其順利畢業並進入就業市場，96學年起逐年實施二、三年級學生免學費，98學年已全面免學費。

建教合作係透過學校與建教合作機構合作，安排學生到業界職場實習，學生可獲得生活津貼，並習得一技之長。建教生在建教合作機構實習領取的生活津貼，可減輕家庭經濟負擔，故吸引了經濟弱勢學生就讀。教育部為協助這類學生就學，自98學年起，全面實施「3年免學費」措施，以協助學生順利完成學業。

(中國時報)

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