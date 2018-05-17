近5成年輕族群 不滿意小英

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中國時報
／台北報導

民進黨昨天公布蔡英文總統就職兩周年民調，蔡英文的支持度為54.9％，不支持度為40％，滿意度則有41.7％，不滿意為48.4％；其中，年輕族群20到29歲不滿意度49.9％近5成，高於滿意度37％。民進黨副祕書長徐佳青說，年輕人不滿意度數字略高，這是民進黨在未來執政上，要進一步努力的目標。

此外，在總統施政部分，民眾最滿意蔡政府的政策前3項分別為長照16.6％、年金改革15.7％、托育托嬰8.7％，殿後3名分別為處理不當黨產0.6％、天災危機處理0.5％及兩岸關係0.3％。

民進黨民調進行時間為5月14日至15日，完成的有效樣本為1020份。徐佳青表示，民調結果顯示，高達7成以上的民眾同意「即使滿意度下滑，但政府改革的方向是對的，改革的腳步不能停，應該在平衡中繼續往前走」；對於「現在是改革的關鍵階段，有人希望趕快改革，有人希望不要改革，雙方都不滿意，這就是蔡英文滿意度下滑的原因」有53.3％同意，顯然蔡英文的滿意度下滑，與推動各項改革時無法滿足所有人期待有關。

徐佳青表示，以年齡層來看，60歲以上民眾對於蔡英文的滿意度高於不滿意度，20～29歲民眾滿意度僅37％，不滿意度49.4％，但支持度卻有6成，顯現年輕人對於改革大方向抱持期待，但對於目前結果並不滿意。

(中國時報)

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