國安諮委不上任 陳錦稷：我很忙

2018年05月17日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

藍委爆料總統府今年3月發布陳錦稷出任國安會諮詢委員，至今已2個多月仍未上任，質疑是貪圖獨董報酬。陳錦稷昨天表示，他還在任教，學期末非常忙碌，預計6月會就任，獨董每月薪資僅3萬元，如果要貪錢，「諮詢委員酬勞是部長級，比獨董高多了」。

藍委賴士葆昨天在立法院財委會爆料，總統府在今年2月24日發布由陳錦稷出任國安會諮詢委員，但卻遲遲未上任。

賴士葆質疑，陳錦稷身兼台灣金控、台銀人壽和亞洲航空獨董，可見獨董吸引力很大，套一句行政院發言人徐國勇批管中閔的話「人性總是愛錢的」。要求金管會主委顧立雄全面清查現任官員兼任上市櫃董事情形，顧立雄當場同意清查。

陳錦稷昨強調，還在淡江大學和中信金融管理學院任教，正值學期末，他的碩士班學生都快畢業了，要指導論文還要出考題，非常忙碌，無法馬上就任，待學校工作告一段落，預計6月就會上任。

同為淡江大學教授的藍委柯志恩則說，陳錦稷是兼任助理教授，並非專任教授，一個星期頂多2到4小時的課，應該不會成為他無法上任的理由。

柯志恩說，她現在還有4、5個研究生，都是利用下班的時間指導，不會因為指導碩士生無法上任，陳的理由有點太過於牽強。

而至於獨董報酬，陳錦稷表示，台灣金控、台銀人壽是母子公司，只能領一個獨董待遇3萬元，加上亞洲航空獨董也是3萬元，加起來就是6萬元，「國安會諮詢委員的待遇是部長級，如果我貪錢，應該是會趕快就任才對啊！」

至於是否會請辭獨董？他說，亞航今年初才上市，是政府力推5+2的重要國防產業之一，「現在辭任，公司無法運作，要怎麼改選 ？」亞航6月將召開股東大會，屆時不會再續任。

台灣金控、台銀人壽是百分之百官股，金管會曾詢問過銓敘部，公務員兼任國營事業獨立董事，不違反公務員服務法，亦即未來擔任國安會諮詢委員依法仍可擔任獨董，但報酬降至8千元，這兩家「等上任後再看他們需不需要我」。

提出質疑的賴士葆則說，薪水多少不是重點，重點在總統府國安會諮詢委員的任命案為何這麼草率？如果陳錦稷還有學校問題要處理，為何要這麼早發布？陳錦稷應該要講清楚，而不是轉移焦點。

(中國時報)