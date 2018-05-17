孩子都是寶 賴揆籲津貼一致

2018年05月17日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

圖為公辦民營的非營利幼兒園。

行政院在520前夕放送育兒紅包，主計長朱澤民昨表示，預計2年後，中央幼托及育兒津貼將暴增300億元；地方政府2年後同樣要增加30億元，地方無法支付，中央將透過地方一般補助款制度去補足；行政院長賴清德特別呼籲，育兒津貼地方不要再競相加碼，否則將用財政紀律的手段與地方進行溝通。

政院為拉抬520慶祝行情，昨日宣布少子化解決方案，預估幼托及育兒津貼預算將會大幅暴增，中央在選舉年帶頭發紅包，地方也可能加碼選舉行情，造成財政嚴重負擔。

朱澤民表示，衛福部今年度育兒津貼預算編列63億元，明年會增加20多億，衛福部預算若不足，會以第二預備金支應，教育部在公共化及準公共化相關預算也會增加24億元，如果經費不足，政府也會考量以公務預算支應。

至於明年度以後，朱澤民說，中央會透過預算編列來容納這些經費，經由歲課收入的增加，或非歲課收入的增加，納入公務預算；而教育部及衛福部明年度會增加200億元，後年度後扣掉既有經費則會增加300億元預算，相關經費會透過稅收預算的成長來支應。

至於在地方政府方面，朱澤民說，根據教育部、衛福部的資料，今年度地方支出已編列11億元，2020年兩個部會估計相關預算將增為45億元，淨增加30億元，相關預算中央會列為地方財政基本支出，如果地方無法支應，中央會透過地方一般補助款制度去補足。

政務委員林萬億則擔憂，在選舉年地方政府是否會因中央的政策提出後競相加碼。他表示，中央原則不希望各地方政府競逐育兒津貼的高低，賴揆也曾特別提醒，希望全國都把孩子當成「一樣重要的寶貝」，不要再加碼。

不過，對托嬰托兒部分，林萬億說，如果地方反映價碼高低不同，希望能容許多補貼一點，這方面中央會跟地方談。

出席記者會的賴揆也說，將與直轄市及有育兒教育政策的縣市溝通，不應該在行政院提出的基礎上再去加碼，否則「不均」還是會存在，未來希望是一致性的，中央會用財政紀律的手段跟地方政府溝通，來解決這個問題。

(中國時報)