新聞透視－搞好兩岸關係 外交才有活路

2018年05月17日 04:10 中國時報 李文輝

圖為台巴斷交後，巴拿馬使館去年6月14日降下國旗，打道回府。（美聯社）

民進黨政府執政後，台灣已斷3個邦交國，儘管美國頻打「台灣牌」，讓堅持不肯承認「九二共識」的民進黨政府，更肆無忌憚忽略兩岸關係，但若不能明白「兩岸關係位階須高於外交」的道理，台灣外交處境將不僅淪為大國競逐棋子，更將徹底邊緣化。

華盛頓去年底陸續推出《國家安全戰略》報告、《國防戰略報告》，無不視大陸為「競爭對手」，近日更不惜點燃貿易戰火；而《台旅法》鼓舞台美高官互訪、美台國防論壇在高雄召開、AIT搬新家等，招招進逼北京，乍看對台情勢大好，實則不然。

一味押寶華府 代價高昂

事實上，我方孤注一擲押寶華盛頓，將活絡8年兩岸關係的「九二共識」棄如敝屣，換得的代價是難以承受。國際民航組織、國際刑警組織、世界衛生大會通通參加不了；對外斷交3國、共軍機艦繞台，國際情勢驟變，台海危機籠罩，現狀早已無法維持，兩岸關係該怎麼走下去？

平心而論，小英總統也十分清楚，兩岸關係位階高於外交，今年她與台商聯誼時便說：「兩岸關係的和平發展，…我一向都主張，區域的和平穩定與發展，兩岸關係是當中最重要關鍵。前年520我做出的承諾，是釋出最大的善意，也是兩岸和平穩定與發展的最有力保證。」「面對兩岸新情勢，我們始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路。台灣一定會善盡我們對區域安全的責任，維持一個穩定、具一致性、可預測的兩岸關係。」

兩岸坐下來談 沒那麼難

坦白說，台灣要重返外交舞台，為人民謀福利，就不能在陸美台「大三角」失衡，更須在民國共三黨「小三角」取得共識，那就是要承認「九二共識」。習近平在中共十九大說：「承認九二共識的歷史事實，認同兩岸同屬『一個中國』，雙方就能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題」；小英總統在五二○前夕廣播受訪也說：「互信要恢復，兩岸必須坐下來溝通」，「其實，坐下來談，真的沒那麼難。」

(中國時報)