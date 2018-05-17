友邦減少 損我國際法人地位

2018年05月17日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

蔡總統執政2年，聖多美普林西比、巴拿馬與多明尼加相繼斷交，我與梵蒂岡邦交也幾度面臨嚴峻考驗；國際組織參與上，連2年未獲世衛（WHA）邀請；前外長歐鴻鍊直言，面對大陸崛起，美國在國際社會影響力式微，蔡政府抱緊美國對抗大陸，是完全錯誤的政策思考方向。

檢視蔡政府整體外交情勢，淡大國際事務與戰略所長李大中說，首當其衝是邦交國數目，3國與我斷交，迅雷不及掩耳與北京建交，不排除北京還會繼續挖我牆角，包含加勒比海國家、梵蒂岡都在警戒名單上。對台友好的美國聯邦參議員魯比歐近日則點名巴拉圭恐失守。

斷交，對政府是挫敗，李大中觀察到，「民眾對斷交已麻痺，有些甚至認為邦交國欺騙台灣，因利益被北京收買，沒這些友邦也沒關係，這是過去斷交時不會有的反應。」

然民眾未深思的是，台灣若要維持國際法人地位，有必要維持一定數目邦交國，但2年來兩岸關係欠佳，北京加大打壓力度，邦交國減少，反減損台灣國際法人地位，與民進黨追求的擴展台灣國際空間目標相違。歐鴻鍊因此說，「不管藍綠執政，兩岸都應優先於外交政策。」

以WHA為例，世衛挑明說「沒大陸同意，恕難發邀請函」；無邦交國部分，以「中華民國」為名的代表處被迫更名、要求遷出首都。最近大陸要求航空業、旅館等國際企業，在官網上將台灣列中國之下，台灣國際空間面臨空前考驗。

李大中說，蔡政府連2年未將聯合國大會做主戰場，未尋求建交等反擊，這是理性的，但若不在外交層面尋求積極思考，可能影響中華民國主權的維護。

李大中指出，兩韓雖難比擬兩岸，但韓國總統文在寅處理兩韓問題的「主動性」，蔡政府應可學習；台灣需找到「主動性」，雖然難，但仍須盡可能在美、日、陸間尋平衡支點，設法在兩岸關係上獲得和緩空間。

歐鴻鍊指出，這兩年美國將「台灣牌」極大化，蔡英文雖謹慎不踩大陸紅線，但美國卻大踩，蔡政府配合感謝，包含台旅法、軍艦互訪、軍售等，大陸把美國所踩紅線，轉向反制台灣，近日多明尼加斷交就是最佳案例。

(中國時報)