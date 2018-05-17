新南向無亮點 突破不易

蔡總統上台後的外交困境

友善列印
中國時報
／台北報導

外交部長吳釗燮2月底上任後，在百日工作目標中，力推新南向，並在亞太司新設「印太科」，專門處理印太地區事務，學習新南向國家語言也成外館顯學，但蔡政府在推動大型投資案及爭取免簽卻屢遭碰壁。前外長歐鴻鍊直言，新南向至今無亮點，花錢補貼觀光客、學生，老百姓錢這樣花，顯示新南向是失敗的。

據悉，越捷航空有意在台設航線，中油也有意與越南在油井探勘上合作，但仍遭嚴峻考驗，中油五輕輸印尼受阻，投資印度案也出現問題，主客觀因素難配合，代表性投資案難有斬獲。

為鼓勵學習新南向國家語言，外交部將其列為外館人員考績並定期追蹤；為填補大陸觀光客減少，我積極向新南向國家開放免簽，即使新南向國家赴台觀光人數增加，但泰菲對我免簽待遇仍未對等，引發批評。

淡大國際事務與戰略所長李大中認為，新南向在觀光、學術交流、學生實習交換等有很多努力，並非不好的政策，但也要更進一步在兩岸關係有實質同等邁進，否則對整體國家安全並非有利。

歐鴻鍊表示，李登輝時期，很多台商都已南向，有相當基礎的發展，現在新南向到底「新」在哪？東南亞經濟大有發展，台灣現在是向下沉淪，大陸一帶一路商機龐大，亞投行在背後支持，經濟網絡龐大不是台灣投入1000億就可對抗的。

李大中強調，台灣政府在東南亞能發揮的能量有限，要如日韓長期布局，政府政治能量很重要，新南向很多國家都與大陸關係密切，台灣要突破並不容易。

(中國時報)

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