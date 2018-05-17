別把自己「古巴化」！新聞分析－台美關係 只有更險惡沒有更樂觀

2018年05月17日 04:10 中國時報 江靜玲

過去一年隨著美陸競爭關係，台灣在美國媒體和國會曝光率大為提升。川普政府的國家安全戰略，點名台灣對美國的安全價值；印太戰略中台灣在區域內第一島鏈戰略地位也首次清楚被凸顯。《台灣旅行法》(TTA）的通過，更被視為美台關係一大突破。

凡此種種，顯示的是台灣在美國國家利益下，變得更有價值、更重要了。但台灣一向是美國區域內的忠實盟友，美台斷交以來，以鴨子划水方式維持穩定堅實的雙邊關係，如今這種傾向敲鑼打鼓的作法，對美台實質關係，或對長期以來在美陸兩大國間求取生存和發展的台灣，真的有利嗎？

國際處境上，儘管我們最常聽的是「台灣沒有悲觀的權利」，但從當前整體情勢觀察，台灣處境只有更險惡，沒有更樂觀。美台關係更是如此。

台灣面對的不只是單純與美雙邊關係而已，美陸關係和兩岸因素，在台美間始終互為因果。近來從東北亞的北韓問題、陸美日關係，到前述川普政府印太區域戰略，乃至大陸意圖入侵美國後花園，撂取台灣在拉美國家邦交國，都是實例。

川普政府中目前有些「挺台派」友人，這些人堅定認為美國必須捍衛台灣抗衡大陸，推動對台軍售是主要目標之一。這種趨勢讓許多「知華派」的台灣舊友感到憂心，剛過世的美國專家容安瀾，在其生前最後一場研討會中便說，台灣再如何增加軍事力量，仍無法達成兩岸軍事平衡大，他並警告，台灣是美陸關係「唯一」可能引爆衝突的議題。

美國前駐華大使苪孝儉也屢以老臣謀國的擔憂提示，不要讓台灣問題成為已夠緊張的美陸關係的「新因素」。對台灣，苪孝儉示警指出，台灣不要把自己「古巴化」，一味認為美國會支持台灣，提醒台灣要做的是改善兩岸關係，因只有在兩岸關係不破裂，美國才會支持台灣。

(中國時報)