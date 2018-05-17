駐台大使有來頭 不敵政治現實

多明尼加前駐台大使索托，曾任多國國防部長，任內也積極打下台多軍事合作。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
宏都拉斯前駐台大使謝拉，曾是宏國總統葉南德茲的選舉經理，來台後大力推銷他手中拿的宏國咖啡，讓高鐵如今可喝上宏國咖啡。（本報資料照片）

中美洲是我外交重鎮，出使台灣的大使亦多為元首親信或曾為重量級閣員，他們來台多年，努力推動雙邊關係，希望邦交穩固，但若一旦外交生變，如多明尼加駐台大使索托，也只能徒呼負負，黯然離台。

索托先前曾任國防部長，今年多明尼加174周年國慶酒會上，有不少我國軍方人士出席祝賀，顯現索托在台多軍事合作上的努力，但仍不敵政治現實。

在多明尼加與我斷交前一晚，多國政府有請我駐多國大使湯繼仁「有事相談」時，我外交部警覺到訊息不尋常，即請索托協助向多國軍方了解，但多國政府封鎖消息，待北京宣布和多國建交後，索托也感到非常震驚。

宏都拉斯駐台大使謝拉來台前，是宏國總統葉南德茲選舉時的經理，葉南德茲賦予謝拉重要任務，就是推動台宏經貿發展。

謝拉組成台灣咖啡業者赴中南美洲採購團，讓高鐵上現在也喝得到宏國咖啡，台灣也進口宏國甜瓜、蝦子等。

謝拉幾乎每月親自陪同台商赴宏國，安排投資參觀並親自解說，希望以經貿關係鞏固兩國邦誼。

對蔡政府發動新南向，謝拉曾語意心長地說，「東協與台灣沒簽署FTA，還有大陸的壓力，為何台灣會執著新南向？」

尼加拉瓜駐台大使達比亞駐節10年之久，不僅是尼國少數通曉中文的亞洲通，也是尼國現任總統奧蒂嘉的親信。達比亞中文非常流利，達比亞去年就推動兩國棒球隊的友誼賽，還說尼國正延燒一股台灣熱。

(中國時報)

別把自己「古巴化」！新聞分析－…

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