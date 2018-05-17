台生上講台 150年來第一人

2018年05月17日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

陽明大學醫學系畢業、即將從美國柏克萊大學取得碩士學位的葉采衢，昨天在柏克萊工學院的畢業典禮中，代表全體碩士生上台進行畢業致詞，是該校工程學院創立150年來，第一位來自台灣的畢業致詞代表。

陽明醫科畢 攻讀碩士

葉采衢在陽明大學取得醫學系學士後，赴柏克萊大學攻讀轉譯醫學碩士學位，研究領域是罕見疾病囊狀纖維化的基因治療。目前還沒有藥物可以完全治療這個疾病，她期盼能將科學研究發展成臨床藥物。

葉采衢昨天以「讓世界成為更好的地方」（make the world a better place）為題，在柏克萊工學院的畢業典禮中發表演說。柏克萊大學在1868年創立，工程學院是早期的創校學院之一，葉采衢是第一位台灣籍的畢業致詞代表。

葉采衢是陽明大學「醫師科學家學程」培育出來的學生，尹書田醫療財團法人每年捐助2400萬元獎學金，提供醫學系學生至海外攻讀學位、實習或短期進修。截至目前為止，已有22位學生赴英美攻讀博碩士，這些學生未來無論是擔任臨床醫師，或是從事基礎科學研究，都是台灣生醫產業發展的生力軍。

她的字典裡 沒有害羞

葉采衢在陽明大學大一、大二的暑假，均到生化暨分子生物研究所副教授蔡有光的實驗室做研究。蔡有光說，葉采衢在美國出生，然後跟著當醫生的父母回台灣，她在北一女是就讀數理資優班，因此，英文、數理能力都很強。

「在葉采衢的字典裡面，沒有『害羞』這兩個字。」蔡有光說，葉采衢的個性外向、大方，在陽明就讀時，除了常拿書卷獎外，也積極參與服務性社團，還曾到印度偏鄉擔任醫療志工，是一個有領導力的年輕人。

準醫生 將返榮總行醫

葉采衢已取得台灣的醫師資格，在美國完成學業後，將回到榮總當醫生。蔡有光表示，台灣優秀的醫師很多，但從事科學研究的人卻很少，是一件非常可惜的事情。他特別鼓勵對科學研究有興趣的學生，可以繼續攻讀博碩士，也可以給自己gap year（空檔年）的時間，思考自己未來的方向。

(中國時報)