紅藜滯銷 小農怨政府不聞問

2018年05月17日 04:11 中國時報 莊哲權 、 潘建志 ／綜合報導 ／綜合報導

被譽為「穀類中紅寶石」的紅藜，因營養價值高價格好，農民搶種導致供需失衡，春節後價格下滑又滯銷，農民叫苦，台東與屏東議員紛紛為農民請命，要求政府協助行銷，屏東「佳暮四英雄」之一的柯信雄不忍族人心血化為烏有，還上網號召團購自救。

台東紅藜面積從3年前20公頃暴增至今年近200公頃，搶種造成售價從1台斤曾高達600元跌到400元，達仁鄉約15噸賣不掉，小農血本無歸、求助無門。台東縣議員蔡玉玲、章正輝認為縣府失責，16日炮轟公部門帶頭推廣，卻不協助行銷。

農業處長許瑞貴表示，紅藜不是主食，需求量原本就有限，加上部分農民脫殼、日曬等處理過程不一，品質不穩定，業者無法收購。他強調，加入契作或產銷班較有保障，已協助縣農會爭取花東基金建置紅藜脫粒、脫殼及包裝處理設備，可增加紅藜後製處理量，預計10月啟用，縣府會盡量協助媒合農民與業者。

屏東農民也是叫苦連天，今年訂單銳減，盤商竟如同說好一樣未向農民下單，屏東縣議員陸月嬌說，往年收成季盤商會自動上門收購，今年卻乏人問津，有農民家中囤積6000台斤賣不出去。

屏縣府農業處長伍麗華說，影響較大者多是單打獨鬥的小農，今年紅藜售價約每台斤250元，和往年相比未有太大波動，將鼓勵農民加入產銷班或「屏東縣特色農業推動協會」，學習行銷知識，打團體戰。

八八風災的「佳暮英雄」柯信雄是霧台鄉產銷班第2班長，因今年無盤商收購，班內42名農友非常憂心，只好上網號召親朋好友團購，終於有久違的訂單進來，不過訂單量還是不夠，仍得繼續努力。

(中國時報)