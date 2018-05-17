點燃生命之火 感謝全台大好人

2018年05月17日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

大好人、大超標！由中國信託慈善基金會發起、中國信託商業銀行主辦的第33屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，昨日舉辦愛心捐贈感恩會並公布募款成果，4個月總計募得1.43億元，超越原訂的1億元目標。

中信慈善基金會董事長辜仲諒出席愛心捐贈感恩會，將全數募款金額捐贈給兒福聯盟、台灣夢兒少社區築夢基地、紙風車文教基金會等公益團體，幫助近5萬名偏鄉弱勢孩童改善學習環境及家庭生活，鼓勵孩子追求未來與夢想。

「點燃生命之火」是國內歷史最悠久的慈善募款活動，辜仲諒感謝全台大好人的認同與支持，因能獲得社會各界的肯定，才能持續33年愛不停止。目前已累計近20億元善款，全台超過45萬名偏鄉弱勢的孩子，因此獲得更多學習資源並改善生活環境。

本屆「點燃生命之火」搭配多元管道，散播公益訊息，如加強社群通訊軟體LINE PAY捐款平台推播訊息，募得逾380萬元善款；另更邀請中信兄弟球星參加「YAHOO!奇摩X點燃生命之火」線上公益拍賣，透過4大頻道直播，以及球員個人物品捐贈義賣，共募得逾58萬元。

兒福聯盟董事馮燕代表所有偏鄉學童表達感謝之意，並表示弱勢孩童的需求及困境極需社會大眾關注，「點燃生命之火」的善款不僅可為他們帶來希望，未來也會妥善運用每筆款項。

彰化縣埤頭鄉大湖村村長邱木生也特別強調「只有弱勢的環境，沒有弱勢的孩子」，大湖社區是典型的客家農莊，加入「臺灣夢計畫」以後，在課後教孩子們學習客語，延續客家文化精神，也讓孩子增加社區認同感。

本屆「點燃生命之火」募款，逾72％捐款金額是透過中國信託網路銀行、全台150家分行、逾5,500台ATM及相關活動而來，顯見中國信託銀行提供便利暨多元的捐款方式，已成為民眾傳遞善心的最佳愛心平台。

(中國時報)