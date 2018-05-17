廚藝大PK 伙房兵大鍋鏟高奏凱歌

國軍伙房兵與正修科大餐飲系學生進行廚藝PK賽。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

陸軍八軍團四三砲指部伙房兵與正修科大餐飲管理系學生16日在廚房裡槓上了！不拿槍桿或筆桿，而是用刀鏟鍋鑊比畫廚藝，3菜1湯定勝負。結果每天要煮3餐把弟兄們餵飽吃壯的伙房兵，技高一籌勝出。

外界總有軍中伙食差的印象，聽在伙房兵耳裡很不是滋味，「誰說軍中的菜很難吃？」6名餐飲相關科系且取得丙級證照的伙房兵分成2組，為面子放手一搏。

上兵李維軒、曾燁騰、廖品堯做出家庭式三杯雞、日式豚肉拼盤、麻婆豆腐及番茄蛋花湯。曾燁騰信心滿滿說，在學校競賽廚藝可以甩鍋，比較帥氣，軍中則拿鏟子做大鍋菜，更顯豪氣，服役期間每天料理3餐，廚藝早已更上層樓。

在自家場地迎戰國軍的正修科大餐飲管理系派出一年級學生，也都有備而來。學生黃嘉森、楊雅芳、黃煜舜採攻心為上策略，料理蔥爆豬肉絲、醬燒雞、絞肉釀豆腐及味噌湯，全是充滿家庭溫暖的家常菜，希望阿兵哥能時時刻刻吃到「媽媽的味道」。

平日是軍愛民、民敬軍，但拚廚藝則把情感放兩邊，雙方火力全開，比巧思、比創意，更要比誰能抓住評審的味蕾。

90分鐘後，4套3菜1湯上桌，正修科大講師呂俊男與指揮部政戰主任何彥洋上校、政綜科長董哲廷中校就色香味各打分數，伙房兵曾燁騰領軍的小組奪冠，也證明「軍中伙食不會難吃啦！」

正修科大餐飲管理系主任吳許得說，國軍去年到校參訪時對環境及師資留下深刻印象，軍方鼓勵國軍再進修，學校也計畫針對國軍開設烘焙及中餐證照班，協助國軍培養第2專長，於是有了這場廚藝友誼PK賽。

指揮部政戰主任何彥洋上校說，競賽主要在提升官兵廚藝與創意，在伙食料理上更加提升，也會把學生的菜單帶回部隊，讓弟兄們的食譜再添新菜。

(中國時報)

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