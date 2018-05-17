華南推微電影 要當客戶靠山

2018年05月17日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

為迎接百歲生日，華南銀行首度推出品牌形象微電影，《第三十張希望》、《追夢少年人》及《受益人》3部都是以行員和客戶間的真實故事改編而成。華南銀行副總黃俊智表示，希望華南能藉多年服務基礎，守護客戶初衷，成為民眾心目中有智慧、成熟，可安心依靠的銀行。

華南銀行成立於1919年，將在明（2019）年1月歡慶100歲生日，這系列品牌形象微電影，從發想開始到正式上線，花了超過3年的時間，除了多次市場調查，也走訪多間分行、訪談多名行員、收集無數感人素材與靈感，這也是華南多年來，第一次推出這麼大型的廣告企畫。

服務創新 滿足新世代需求

「客戶和社會大眾認為，華南公信力好、值得信賴，但形象上比較保守」，黃俊智認為，時間成就的歷練是華南成為可靠銀行的原因，許多客戶人生第一本存摺就是華南、第一次跟父母踏進的銀行也是華南，甚至很多行員從小認識華南，出社會後就加入華南。不過，隨著時代變化，華南期盼在業務、服務上不斷創新，滿足新世代客戶的需求。

為以嶄新的品牌形象迎接百歲，華南請來金鐘導演范揚仲執導，3部微電影自5月7日正式上線以來，關於母愛無悔、熱血追夢、無私守護的故事，感動了無數網友，點閱率已突破30萬人次。

重視員工 今年徵600名新血

黃俊智表示，《第三十張希望》、《追夢少年人》及《受益人》分別講述老、中、青三代客戶與行員的故事。他指出，華南的行員不只是銀行業務的承辦人，更是很有智慧與歷練的觀察者，「提供的服務比錢更重要」，在銀行從業多年的他也很有共鳴。

「員工是華南銀行的重要資產」，黃俊智說，今年預計開出600多個職缺，未來在員工培育上，將會加大力道，例如進行人事改造、調整升遷獎酬等。「華南給予的不只是有價值的工作，還有職涯的願景」，他認為，在工作中能實現成就感，會讓員工更積極、更有效率，「行員對了，主管就會優秀，企業才會有發展」。

除此之外，持續在棒球上耕耘的華南，更開始贊助體操國手、景美女中拔河隊，暑假計畫在高雄國訓中心舉辦小小體操營，推廣台灣體育向下扎根、點燃火苗。他更透露，今年的世足賽也有著墨，在100周年到來前，將陸續推出系列活動。

支持體育 擴大贊助與推廣

「華南這片土地上跟人民有很深的感情」，黃俊智認為，這是很深的基礎，定會好好發揮，才能讓華南的100年更上層樓，要從「老銀行」、「爸媽的銀行」，轉型為成熟可靠，又有魅力的銀行。

(中國時報)