台幣面臨2字頭保衛戰

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中國時報
／台北報導

台幣苦吞「歸零膏」！MSCI雙降台股權重沒傷到台股，台幣卻遭殃，在外資轉向匯出的壓力下，昨早開盤即跳空貶破29.9元，雖然收盤前跌幅收斂，但終場仍貶值4.4分，以29.892元對1美元作收，把今年升幅全吐回。

新台幣去年以29.848元封關，不過近日已面臨「2字頭保衛戰」，尤其受MSCI雙降台股權重影響，前陣子好不容易收手的外資，再度加碼匯出，面臨會否貶落至3字頭的壓力。

匯銀主管認為，MSCI在520之前雙降台股權重，雖然台股率先回穩，但「擺明不給小英面子」，無疑對金管會及中央銀行有著龐大壓力，如何在520前避免股匯雙跌，成為主管機關績效，護盤力道也愈來愈明顯。

「央行有在踩剎車」，洞悉外資動向的匯銀主管說，就怕台幣跌破2字頭，打臉小英的財經政績，近期雖外資匯出力道變強，但「老大有在擋」，擺明在30元關卡前埋下重兵，說什麼都要延緩貶值，避免觸及3字頭。

匯銀主管表示，新台幣若見3字頭，恐引發外資羊群效應，屆時為了怕股匯雙賠，恐加碼匯出，一旦成為壓垮新台幣的最後稻草，將波及國內物價，「第一個跳起來的就是中油！」

大型國銀理專表示，新台幣在3字頭關卡前擺來盪去，美元定存族都在猶豫要不要加碼，目前建議是「2字頭都是不錯價位」，近期確實也看到不少美元大戶敲進美元，內部也認為美元轉強是大勢所趨，快還是慢而已。

(中國時報)

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