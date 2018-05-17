南山菁英領袖營 助學子探索職涯

2018年05月17日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為協助年輕學子找到職場方向，及早儲備競爭力，南山人壽近年積極深入校園、扎根千禧世代族群，除提供獎助學金及寒、暑期營隊等活動，更舉辦「南山人壽菁英領袖營」職涯系列講座，邀請各界專家演講分享，鼓勵年輕學子擁抱熱情人生、跳脫舊框架、積極探索自我，創造工作與生活共營的思維。

隨著低薪、零工經濟與AI人工智慧的到來，Fintech金融科技改變職場生態；面對職場巨變，南山人壽於畢業季前舉辦「南山菁英領袖職涯講座」，邀請多位專業人，如LINE台灣前總經理、富智康獨立董事陶韻智，Yes123總經理洪雪珍及斜槓大叔、街頭派創業家崴爺等，提供大學生職涯發展方向，並鼓勵年輕世代拋開舊觀念，把自己塑造成為最夯、不會被機器取代的職場人才。

目前任職於南山人壽，同為千禧世代的林俐彣及何家銘分享，為讓工作與生活融合在一起，選擇在大學時就加入南山人壽，除在年輕時累積的打工經驗、銷售能力，再透過南山全方位的扎實系統化教育訓練及多元競賽的舞台、不斷突破自我；林俐彣及何家銘目前在南山人壽擔任區經理，何家銘說：「發展性是年輕人選擇工作中最重要的事情。」

畢業季即將到來，南山人壽為讓大學生找對適才、適性的發展舞台，暑假皆會舉辦營隊活動，今年將自7月上旬起陸續於北中南各地舉辦逾10場的「2018南山菁英領袖暑假營」，激發年輕學子的熱情與創意，提前儲備新世代的競爭力與社會接軌，有興趣的學子可密切關注南山人壽官方網站，或者南山人壽FB官方粉絲團「南山，南得好靠山」公告。

南山人壽將於5月18日起於南山金融中心大樓舉辦4場「互動式徵才說明會」，每場最多20個名額，報名從速。

具碩士學歷的學子，則不要錯過南山人壽的研發替代役徵才，這是役男結合服役與職涯發展的絕佳機會，對金融保險內勤職務有興趣的役男，更需把握難得的大型金融專業歷練平台。

南山人壽表示，替代役服役期間南山將以正職身分聘用，提供具競爭力獎酬，以及完整福利計畫，3年後年資仍可接續，讓學生順利解決因兵役產生的職涯問題。

(中國時報)