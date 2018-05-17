南部膀胱癌罹患率高PM2.5是幫凶

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長、高雄長庚泌尿部主任江博暉。（倪浩倫攝）

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中國時報
／台北報導

PM2.5惹禍，南部民眾最易罹患「膀胱癌」。統計顯示，我國每年新增2000多名膀胱癌患者，當中，南部民眾罹癌機率高於全台3倍。醫師分析，主因南部空汙PM2.5嚴重、含馬兜鈴酸中草藥氾濫導致，現年60～70歲以上長者，年輕時更可能喝過含砷地下水，也是較易罹癌的原因。

根據最新癌症登記，我國每年新增3709名尿路上皮癌患者，當中又分上泌尿道（腎盂癌、輸尿管癌），及下泌尿道（膀胱癌、尿道癌），其中膀胱癌年增2711人最多，占整體6成；過去曾有研究顯示，我國膀胱癌盛行率每10萬人有6.9人罹病，南部地區民眾則高達27.3人，超出3倍。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長、高雄長庚泌尿部主任江博暉說，該項研究，過去是在曾流行烏腳病的南部進行，居民因接觸含砷地下水而提高罹癌機率，但近來發現，南部民眾罹患尿路上皮癌或膀胱癌機率，依舊居高不下；全台收治尿路上皮癌患者最多的前10家醫院，超過5家位於南部，光高雄長庚每年收治患者就占全台近1／3。

台灣已無含砷地下水，為何南部罹癌人數仍較高？江博暉分析，現年60～70歲以上民眾，年輕時可能接觸過含砷水，此外，南部地下電台常非法販售含馬兜鈴酸中草藥，也會大幅提高罹癌率。南部空汙、PM2.5嚴重，也成罹癌主因之一。

尿路上皮癌可透過超音波發現，患者主要症狀是出現「不會痛的血尿」，以及腹痛、腰痠腰痛等非典型症狀。江博暉說，除了傳統化療放療，近期對於尿路上皮癌，其免疫療法也通過適應症，讓晚期患者腫瘤有機會消失，提供多一種治療方式。

(中國時報)

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