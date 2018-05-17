平壤劍指川普 嗆退出川金會

2018年05月17日 04:11 中國時報 施施 、 楊家鑫 、 江靜玲 ／台北-華盛頓綜合報導 ／台北-華盛頓綜合報導

美韓聯合演習，因美派出F-22猛禽式匿蹤戰鬥機與B-52戰略轟炸機等「核戰略武器」參演，挑起北韓敏感神經，取消兩韓高層級會談，還揚言退出川金會。（美聯社）

北韓16日以美韓聯合軍演屬於「故意挑釁」、「超越我們善意的極限」為由，突然取消原訂與南韓舉行的高層級會談。北韓外交部還揚言，對美國「單方面要求去核化」的峰會不感興趣！平壤並發出威脅，除非美國總統川普有誠意改善雙方關係，否則北韓會考慮退出6月12日的歷史性「川金會」。

北韓朝中社發布公報指，11日展開的美韓「超級雷霆」（Max Thunder）空中作戰聯合演習規模之大，顯示美韓兩國堅持最大施壓與制裁的立場並無絲毫改變。此舉不僅是對《板門店宣言》明目張膽的挑戰，也是與半島和平形勢背道而馳的「軍事挑釁」。北韓一直主動推動兩韓關係改善與朝美對話，但「釋放善意該有分寸，給機會也該有限度」，如果美國和南韓以為可以不時進行軍演這種玩火舉動，完全是大錯特錯。

抨擊演習違板門店宣言

朝中社昨也強烈抨擊美國在聯合軍演中出動B-52戰略轟炸機和F-22猛禽戰機等核戰略武器，「破壞半島和平與安全對話氛圍，造成韓朝高層會談中斷，也讓即將登場的朝美峰會蒙上陰影」。

公報中強調，南韓答應與北韓攜手，為實現半島和平、繁榮、統一共同努力，結果卻言行不一。因此，剛邁出第1步的朝韓關係遭遇問題，應完全歸咎於「沒有主見的南韓」。美國也應該看清楚自己與南韓共同造成的騷動局面，並「審慎思考朝美峰會的命運」。

單挑波頓 朝堅持尊嚴

北韓外務省第一副相金桂冠16日還直接點名白宮國安顧問波頓，說波頓堅持北韓遵循「利比亞模式」，即「全面、可驗證、不可逆的完全解除核武、飛彈及生化武器」，且要「先棄核、後補償」，形同「把利比亞或伊拉克的命運，加諸在我們有尊嚴的國家上」。如果美方堅持用這種態度強迫北韓棄核，「除了重新考慮是否同意舉行朝美峰會，我們別無選擇」。他也強調，平壤與華府舉行會談的前提是「美國總統川普願意努力改善與平壤的關係」，如果美國帶著誠意來談，北韓一定做出相對回應。

美星熱線 確保川金會

對於意外取消會談，南韓統一部發言人白泰鉉透過聲明表示，北韓此舉違背《板門店宣言》的基本精神與宗旨，對此表示遺憾，盼朝方盡快回應並重啟會談。

儘管北韓嗆聲考慮退出川金會，不過新加坡外長維文昨天和美國國務卿蓬佩奧通話，卻間接證實了川金會如果沒有意外發生，會在新加坡如其舉行。維文向蓬佩奧表示，希望這歷史性峰會能為朝鮮半島的長遠和平與穩定作出貢獻。新加坡也將與美朝密切合作，確保峰會順利舉行。

美更動陣容 臨撤B-52

大陸外交部發言人陸慷則呼籲，「相關各方應互相釋放善意，避免採取相互刺激、引發緊張的行為，共同為對話協商解決問題創造有利條件和氛圍。」

美韓「超級雷霆」軍演原包括8架F-22猛禽式匿蹤戰鬥機、不明數量的B-52戰略轟炸機及南韓F-15K戰機等共約100架戰機。但南韓軍方人士透露，北韓表態可能退出美朝峰會後，美國臨時表示B-52轟炸機將不參加演習。

(中國時報)