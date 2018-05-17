新聞透視－北韓變臉 秀出底線提高籌碼

2018年05月17日 04:11 中國時報 季節

一反近幾個月與美國的密切往來，北韓16日表明對要求北韓單方面放棄核武的談話沒興趣，將重新考慮是否出席川金會。北韓的變臉，意在凸顯底線，同時提高未來談判的籌碼。也反應了雙方在棄核和補償是否同步等關鍵議題上仍針鋒相對，沒有共識。

北韓譴責的主要對象是美國而非南韓。因為美韓軍演是否取消，決定權在美國不在南韓。而在棄核程序與北韓針鋒相對的，也是美國而非南韓。

北韓提出願意「分階段同步無核化」，也就是北韓在分階段棄核時，美國須同步解除制裁，並提供補償和援助。而且北韓在棄核時，美國要確實消除對北韓的敵視政策和安全威脅。

然而美反對「分階段同步無核化」，國家安全顧問波頓甚至主張北韓要先把核武全部送往美國，並且做到可驗證，不可逆轉後，美國才可能補償。

由此可見雙方在朝鮮半島非核化議題上立場南轅北轍，加上近期美國持續抨擊北韓人權，更讓金正恩火大，認定美國仍對北韓採敵視政策，平壤重視的安全也未受到應有保障。

從金正恩的角度來看，北韓已屢屢釋出善意，包括無條件釋放3名美國人質，邀請國際媒體見證關閉豐溪里核試驗場，展現棄核的誠意，但美國仍舊堅持「極限施壓」，因此決定強硬反擊。

川金會舉辦在即，金正恩此時出手，更有看準川普在期中選舉前希望在外交上得分的心態。因此藉這次衝突提高籌碼亮出底牌。尤其金正恩去了2趟大陸後，獲得了來自大陸的堅定支持，手中又還有核武，2大法寶讓他相較於川普，更有本錢在川金會前叫陣。

(中國時報)