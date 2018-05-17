駁遷使館引暴力 海利悍然離場

2018年05月17日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國將駐以色列大使館遷至耶路撒冷後，以巴衝突激化造成3000多人傷亡。聯合國安理會15日召開緊急會議，多國籲以色列勿濫用武力。英法也批評美遷使館舉動。美駐聯合國大使海利反駁指控，並在會議中途悍然離場。

安理會會議開始前，與會人士首先為加薩走廊罹難者默哀。聯合國中東和平進程特別協調員姆拉德諾夫在耶路撒冷向安理會報告衝突情況。他說，14日對加薩居民來說是「悲劇日」，至少60人死於衝突，其中包括6名兒童。姆拉德諾夫強調，「屠殺絕非合理行為」，並強調以色列不應過度使用武力。

與會國家代表均籲以色列避免濫用武力，強調「兩國方案」是解決以巴問題的唯一選擇，各方應盡快推動政治進程。英國和法國代表明確反對美國搬遷大使館的行為。

美國駐聯合國大使海利強調，搬遷大使館前已明確表示，美在耶路撒冷最終地位問題和解決以巴邊界爭議問題上均不持立場，批評「美國搬遷使館引發暴力」的說法毫無道理。海利表示，巴人反抗組織「哈瑪斯」長期煽動暴力，攻擊以方部隊和設施，這些行為不能忽視。

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾稱以方行為屬於「戰爭罪」，呼籲馬上停止對巴人民的傷害，立即展開獨立公正調查並究責。而在曼蘇爾準備發言時，海利起身轉頭離開會議室。

(中國時報)