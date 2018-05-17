安華獲特赦 暫不入閣

2018年05月17日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞執政聯盟「希望聯盟」（希盟）中的最大黨「人民公正黨」實權領袖安華，於16日得到特赦重獲自由。他表示，大馬進入全新的「黃金時代」，他已告知首相馬哈地暫時不入閣，但會全力支持希盟組成的新政府。馬哈地也證實，希盟會於今日召開主席理事會，決定安華在黨內的角色。聯合早報報導，多輛警車昨晚10點15分聚集馬來西亞前首相納吉布住家門外，現場氣氛凝重，警車突然聚集的原因未明，但可能和納吉布涉及一馬發展公司貪汙和洗錢有關。

70歲的安華於上午11點半離開保外就醫的醫院，前往皇宮覲見國家元首蘇丹與馬哈地。中午皇宮發布文告，稱蘇丹已批准全面特赦安華。監獄局人員全副武裝一路護送，以避免意外發生。有大批支持者聚集在醫院外等待安華出院，並不斷高喊：「人民萬歲」，和「釋放安華」。

因雞姦罪入獄的安華獲釋回家後召開記者會表示，他申請特赦不是因為自己有罪，而是因為遭誣陷，這個理由獲得蘇丹認同。安華聲稱不會催促馬哈地將首相職位交棒，「我的立場是給予他一切必要的支持，好讓他能推動改革」安華還表示，為了國家的未來，已原諒當年把他送入監獄的馬哈地。

關於納吉布涉貪案，馬哈地指2015年時任總檢察長準備針對國家基金「一馬發展公司」」(1MDB)案件起訴納吉布，但在行動前，該總檢察長遭撤職。馬哈地還表示，政府將向美國、瑞士、新加坡等國追回在1MDB貪腐醜聞中遭侵吞的資金，總數尚不清楚，但在美的部分就多達45億美元。另新加坡總理李顯龍本周六將赴馬國與馬哈地會面。

(中國時報)