國台辦未否認有台獨黑名單

針對大陸正在收集台獨分子名單消息，大陸國台辦發言人安峰山雖未證實，但卻直言，凡走過必留下痕跡。（中新社）

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中國時報
／北京報導

日前有大陸媒體刊文建議發布「台獨」分子名單，甚至要求全球通緝。大陸國台辦發言人安峰山昨雖未直接證實，但意有所指稱，「凡走過必留痕跡」。安峰山更引用「太陽和北風」的比喻說，相信越來越多台灣民眾已感受到大陸惠台政策益處，希望兩岸同胞共同推進兩岸關係的和平發展。

大陸《環球時報》日前倡議，大陸應發布「台獨」分子名單，依法予以懲戒，對其中表現極其惡劣的還要進行全球通緝。16日在大陸國台辦的例行記者會上，大陸官媒新華社提問，「據悉有關部門已經開始著手收集這樣一份名單，請問是否屬實？」

安峰山表示，台獨是一條走不通的死胡同，只會給台灣同胞帶來災難。他也提醒，「凡走過必留痕跡。台獨分子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。任何執迷不悟、頑固的台獨分子，都必將受到人民的譴責和歷史的懲罰。」

惠台措施 要扮太陽

談及如何進一步爭取多數台灣民眾的認同，安峰山強調，台灣媒體過去在提到兩岸關係時，經常引用太陽和北風的故事，大陸一直推出有利於兩岸同胞的政策措施，讓越來越多的台灣民眾感受到大陸的真情實意，也感受到兩岸關係和平發展和兩岸各領域交流與合作，是對台灣老百姓有好處的；同時也認識到，大陸的發展進步，對台灣來說實際上是機遇，不是威脅，更不是挑戰。

安峰山稱，真正對台灣同胞利益和福祉造成威脅和挑戰，是台獨分裂活動。因此大陸採取任何必要措施，去反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，目的是為了防止台灣同胞的切身利益受到損害。

反制台獨 保護台灣

安峰山表明，面對這樣的兩岸關係發展趨勢，會有越來越多的台灣同胞慢慢覺醒，會明白這些道理，然後跟大陸同胞一起，共同推進兩岸的交流合作和兩岸關係的和平發展。

(中國時報)

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