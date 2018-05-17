學者建議 建立綠色台商資料庫

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中國時報
／北京報導

外傳大陸正計畫收集「台獨」分子名單，許多大陸涉台學者受訪時表示未曾聽說，但在目前兩岸關係緊張、台獨勢力日益龐大之際，有此傳聞也不令人意外。事實上，北京大學台灣研究院院長李義虎就曾經建議，大陸應建立「綠色台商」資料庫，並且予以懲處。

北京聯合大學兩岸研究所所長朱松嶺表示，確實有台商一邊在大陸做生意賺錢，一邊主張台獨，這種行為直接挑戰大陸的底線，也傷害大陸民眾的感情，大陸方面肯定會採取某些處理手段，最終影響企業的正常經營。

不僅有大陸媒體《環球時報》呼籲建立台獨分子名單，大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎也曾建議，大陸應該面向全體在陸台商設立「獎懲制度」，孤立其中有親獨傾向的人。他批評，在大陸做生意，但又支持民進黨的台商是「兩面人」，應該受到懲罰。

李義虎曾表示，部分綠色台商在大陸賺錢，但另方面在台灣支持親獨活動。他建議，北京應該建立數據庫，記錄台商在台灣的活動；並「設立獎懲制度，對付這種兩面商人。」不過，他沒有詳細說明，大陸方面該如何懲罰那些支持台灣獨立活動的台商。

朱松嶺表示，要發現這些綠色台商，除了靠台辦系統在網上搜索新聞，但政府未必能在第一時間發現，其餘就要靠民間的舉發，例如黃安曾在個人微博上爆料許多台商和藝人支持台獨，「政府知道後就會有相關反應，畢竟大家的共識，都是反對台獨。」

(中國時報)

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