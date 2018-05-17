兩岸徵信合作 解決台企融資難題

大陸中國人民銀行下屬的上海資信公司將與台灣中華徵信所，共推「台灣地區信用報告查詢系統」服務，將有助解決台企「融資難」問題。（新華社）

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中國時報
／北京報導

大陸國台辦公布「31條惠台措施」後，大陸各地各部門繼續加大力度，推進落實。日前兩岸企業合作推出「台灣地區信用報告查詢系統」業務，未來將有助解決台商在大陸「融資難」的問題。而黑龍江2家台資企業更比照陸企，享受「兩牛一豬」（奶牛、肉牛、生豬）政策補貼，金額逾3億人民幣（約15億台幣）。

大陸國台辦發言人安峰山昨在例行記者會表示，「31條惠台措施」又有新進展。在徵信合作方面，大陸人民銀行徵信中心下屬的上海資信有限公司與台灣中華徵信所開展業務合作，聯合推出「台灣地區信用報告查詢系統」業務，為大陸金融機構提供企業和個人在台灣地區的信用紀錄查詢服務，協助台資企業和台胞解決在大陸融資問題。

一名在陸台資銀行主管受訪分析，過往台灣民眾想在台資銀行貸款，也多須自行先向台灣金融聯合徵信中心申請資料，再來申辦，較為麻煩。該徵信合作項目初步在上海試點後，能向外擴散，相信對台胞或小型台商有一定幫助。

此外，在政策補貼方面，黑龍江省2家台資食品企業同等享受省畜牧養殖「兩牛一豬」政策補貼，分別獲得省市縣各種補貼2.26億人民幣和9500萬人民幣。

在高新技術合作領域，江蘇省積極支持台資企業申報高新技術企業和省科技計畫項目，符合條件的江蘇省台資企業等同享受企業技術改造普惠性綜合獎補等政策。

目前江蘇省已有近700家台資企業被認定為高新技術企業，享受15％企業所得稅優惠，2家台資企業先後獲得江蘇科技成果轉化專項資金支持，已批准支付資金共計人民幣950萬元。

(中國時報)

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