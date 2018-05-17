劉結一籲台商 以行動挺一中

國台辦主任劉結一（左前一）出席台企聯活動時，呼籲台商要以實際行動，堅決反對台獨。（中新社）

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中國時報
／北京報導

大陸國台辦主任劉結一16日出席台企聯活動時重話批評台獨，並首次針對台灣年底地方選舉發表看法，認為奧運正名公投、獨立公投屆時將變本加厲，希望台商對此高度警惕、堅決反對，以實際行動讓台胞認清台獨分子「害台」本質，認清這些人是兩岸政治基礎的破壞者、兩岸和平發展的麻煩製造者。

大陸全國台企聯16日舉辦會員大會暨成立11周年慶祝活動，除劉結一、國台辦主任助理周寧、投資協調局長王剛、發言人安峰山等，台企聯會長王屏生、前會長張漢文、郭山輝、監事長張文潭以及各地台商會長也出席。大陸海協會長張志軍原一併出席，但因身兼人大外事委員會副主任之職，未能與劉結一同台。

劉結一致詞時表示，兩岸關係政治基礎是一個中國原則，台商應立場堅定、態度鮮明，支持一中原則的九二共識，反對台獨，這是根本上維護台胞的利益。

他首次提及台灣年底選舉稱「隨著九合一接近，（台獨）還會變本加厲」，希望台商對此高度警惕、堅決反對，認清這些人是兩岸政治基礎的破壞者、兩岸和平發展的麻煩製造者。劉強調，兩岸同胞是血脈相同的一家人，前途命運緊密相連，國家統一與民族復興是人心所向、大勢所趨。

劉結一還說，今年2月發布的對台31條措施已產生實效，「很快將全部落實到位」，上海、福建、廣東、浙江、江蘇等重點省市，已經或正在採取進一步惠及台胞行動，台灣民眾在大陸機遇會更大、天地會更廣闊。

(中國時報)

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