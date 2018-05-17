陸強化陣容 援救中興

2018年05月17日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

羅文。（摘自新浪網）

韓俊。（中新社）

大陸副總理劉鶴率領的大陸經貿代表團昨日抵達美國，象徵著陸美貿易第二輪談判即將登場。陸媒報導稱，與第一輪談判相比，此次大陸代表團陣容有所加強，不僅有中央財經委員會辦公室副主任廖岷首次亮相，還有農業農村部副部長韓俊、工信部副部長羅文兩人新加入。而後二者的加入，似乎也間接表明，大陸有意取消美農產品加徵關稅，以換取美國「輕放」中興通訊的傳聞，並非空穴來風。

大陸官媒新華社昨日報導指出，大陸國務院副總理劉鶴以國家主席習近平特使、陸美全面經濟對話中方牽頭人等身分，率領中方經貿代表團於當地時間15日下午抵達華盛頓。

報導稱，這次代表團成員包括中國人民銀行行長易綱、國家發展和改革委員會副主任寧吉喆、中央財經委員會辦公室副主任廖岷、外交部副部長鄭澤光、工業和信息化部副部長羅文、財政部副部長朱光耀、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等。

《北京日報》微信公眾號「長安街知事」報導稱，此次團隊出現新面孔，其中廖岷是首次以中財辦副主任身分公開亮相。作為劉鶴的副手，此行訪美顯示其能力獲得認可。

公開資料顯示，廖岷畢業於北京大學，主攻經濟學，劍橋大學工商管理碩士。曾在大陸銀行界工作10年。2003年至2016年，轉戰銀監會。2016年回到北京，任中央財經領導小組辦公室經濟四局（國際經濟局）局長。此次隨團出訪美國，更以中財辦副主任身分亮相。

此外，韓俊、羅文也是新加入的成員，在上一輪北京磋商中沒有出現。這也間接表明，北京有意暫緩對美國農產品加徵關稅的傳聞，以換取美方讓中興通訊「迅速恢復營運」。

(中國時報)