陳師孟開鍘 再約詢11檢察官

2018年05月17日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

多次宣示扁案是「冤案」，將為前總統陳水扁「平反」的監察委員陳師孟，為調查2009年司法節「諷扁」話劇，繼上月約談2名檢察官後，日前再向台北地檢署要求11名主任檢察官、檢察官挪出時間到監察院接受約詢，讓檢察官們困擾不已，有人更質疑陳是藉監委職權查案，實為影響檢察官辦案。

陳師孟上任後，鎖定2009年司法節話劇，認為檢察官「模仿」扁被特偵組聲押時高舉雙手動作，刻意嘲弄扁，企圖影響扁案審理，並在4月20日約詢當年演出話劇的張安箴2名女檢察官。

開庭太忙碌 時間難喬

據悉，張安箴稱不清楚扁案內容，演出內容不是在嘲諷扁、未涉政治意涵。5月1日再約詢前北檢主任檢察官慶啟人，但慶拒絕並以陳揚言查辦「辦綠不辦藍」司法官，立場偏頗，申請陳迴避。

沒想到，本月初，陳依據當年話劇籌備會議等資料，找出11名曾參與開會籌備的檢察官名單，並透過助理聯繫北檢要求11人「喬」時間到監院接受約詢，創下監委約詢司法官人數最多的案例。

11名檢察官中，有人已調法務部辦事，也有人升任主任檢察官，亦有由主任檢察官轉為資深檢察官，由於每個人開庭、蒞庭時間不一，約詢時間「難喬」，目前仍在協調中。

參與籌備者 全數在列

尤其在得知是陳師孟要為此事約詢後，有人希望事情趕快落幕，有人認為平日工作忙碌，自己只是參與籌備，這也要被監委約詢？另有人質疑陳藉查「諷扁劇」案，造成司法官「辦綠不辦藍」的寒蟬效應。

據參與人士回憶，當年話劇根本不是諷扁，內容與扁案無關，是因檢察官演出時一時興起做出高舉雙手動作，但這動作是立委蘇治芬最先做的，並非由陳水扁首創，且當時演的是「毒犯」，又非「貪汙犯」，陳師孟為何會認為是「模仿」扁？質疑陳師孟大動作約詢11名檢察官，目的並不單純。

蘇治芬舉雙手 非扁首創

陳師孟近日動作頻頻，除要查參與話劇的檢察官外，日前也對前總統馬英九於2010年11月期間，涉嫌藉權勢影響二次金改案裁判，干預司法獨立及妨害司法公正，申請自動調查，追究當權者濫用權力破壞憲法秩序的責任。

(中國時報)