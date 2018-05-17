一二審輪調掀波 檢察官告自家人

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中國時報
／高雄報導

檢察官一二審輪調新制拍板，花蓮高分檢檢察官王啟明不滿有人在內部的檢察官論壇PO文，抹黑他推動輪調，自己卻不回任一審，14日到高雄地檢署提告誹謗，事後雖然有人私下道歉，但王表示始作俑者未出面前，他不會撤告。

曾任雄檢襄閱主任檢察官的王啟明，去年調派花蓮高分檢，因輪調新制公布，他成了末代二審不用回任的檢察官。抹黑內容指他被歸為推動輪調最力的「劍青檢改」，卻是上了二審的既得利益者，不肯回一審。

王啟明前天下午在檢察官內部論壇具名PO文，指這14個月來，部分自認一定能上二審的人，因輪調制度實施，對他施以低俗的人身攻擊，本來心想「海水退了，就知道誰沒穿褲子」，但對方仍不知進退，因此已經提告。

一開始讓他大動肝火的對象在論壇化名「有在探聽」，王啟明說，他之所以會向高雄地檢署遞狀，是因為各種說法，就是某人在雄檢散布的，也只在雄檢傳的，該人與「有在探聽」之人有共犯關係，為告訴效力所及。

王啟明說，他長期推動輪調，道義上早就聲明會回一審，但放話的人，先說他是既得利益者，後又說他故意在志願表上填一審主任，因回任只能當檢察官，故意以此虛晃一招，可以續留二審，還說已向高層人事單位求證。

為此，王啟明在檢改群組公開志願表，證明他填的不是一審主任，「有在探聽」事後也私下致歉，但王啟明說，他提告目的是始作俑者要在媒體或論壇公開向他澄清、道歉，其他「聽說的」總要交代源頭出來，否則還有下一步動作。

(中國時報)

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