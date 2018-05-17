作證害丟官 最貪署長求償敗訴

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中國時報
／台北報導

被稱為最貪署長的前消防署長黃季敏，因收賄護航廠商遭台北地院判刑18年，他不滿部屬主任祕書葉吉堂、視察曾偉華作證指控他，提告求償900萬元並要求登報道歉，被喻為消防署內亂。北院審理後認為，黃的犯罪事實經法院判決、監察院彈劾，與葉等人的證詞沒有因果關係，昨判黃敗訴。全案可上訴。

葉吉堂後來接黃季敏升任消防署長，現已退休，但黃不僅提民事求償，也向北檢控告葉偽證罪，北檢發現葉並無證述不實，且對案情內容提供的證詞非常詳實，去年底已將葉吉堂不起訴。

黃季敏主張，他擔任消防署長期間，在2004年指派時任主祕的葉男擔任「整合平台建置」的採購評選委員會召集人，後來他臨時被葉男致電邀請列席參與會議，但葉接受檢方訊問時竟指他「強勢介入」建置案。

黃季敏說，當年擔任消防署資訊室通訊科視察的曾偉華，簽辦「防救災專用衛星通訊系統維護服務案」，得標的中華電信因無法配合限制備料時間的條件放棄議價，由次順位的台標公司得標，但曾男卻在偵審中證稱是他逼退中華電信、護航台標公司。

黃表示，兩人在偵審中及公懲會調查中的不實證述，導致他被依貪汙罪起訴，又遭監察院彈劾、公懲會撤職，法官也認定他有罪判刑，讓大眾視他為貪官汙吏，也喪失在台塑副總職務，因此要求葉、曾賠償並道歉。

北院審理後認為，黃的犯罪事實，不是單憑葉、曾的證詞做論斷，被判決有罪、彈劾等與兩人沒有因果關係，黃季敏沒有理由請求賠償，或要求登報道歉，判黃敗訴。

(中國時報)

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