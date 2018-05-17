開脈輪性侵５女 心靈狼師判６年

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中國時報
／台北報導

吳姓男子前年以舉辦「金錢能量工作坊」名義，在LINE群組吸收學員，前往摩鐵「開脈輪」，誘騙5名女學員為他口交或加以性侵，一審將他判刑6年，高院審理時，他辯稱罹患情感性精神方面疾病，要求免刑，合議庭昨依利用權勢性交及猥褻罪仍判刑6年。全案可上訴。

35歲的吳男，2016年11月13日晚間以舉辦「金錢能量工作坊」名義，召集男女學員到新北市中和區的汽車旅館開課，除唱歌跳舞外，還免費供應調酒供學員飲用，與學員一同唱歌跳舞，再進行敲缽、布陣儀式取得女學員的信任。

隔天凌晨，吳男假藉為女學員進行開脈輪、沐浴進化、增進能量等儀式，命令她到房間內另一獨立臥房，指示她褪去內褲外的全身衣物，要求她進行冥想感受宇宙能量，趁機性侵得逞。

吳食髓知味，又向另名女學員佯稱可以用蠟油「開脈輪」，拿蠟油塗抹她的私處加以猥褻，摩鐵的活動結束後，他又在另一家旅館辦理僅限女性參加的「金錢能量滿月」活動，分別對其他3名女學員輪流指侵。

新北地院將他判刑6年，吳提上訴辯稱自己患有精神方面疾病，要求法官判他免刑，但高院不採信他的辯詞，認為他利用被害人困惑無知的心理狀態加以猥褻及性交、罪行明確，審酌醫院精神鑑定報告，以及迄今未能被害人達成和解等情形，判他6年徒刑。

(中國時報)

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