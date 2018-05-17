咖啡哥舞廳踢館 遭逆襲斷手腳

綽號「咖啡哥」的陳姓男子，16日凌晨在新興區舞廳遭人擄走痛毆，丟包在殯儀館火葬場後方，四肢骨折、後腦遭重擊，警方循線逮捕4人。 （王錦河翻攝）

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中國時報
／高雄報導

綽號「咖啡哥」的陳姓男子，日前到高雄舞廳消費，不爽小姐不肯被帶出場，放話要找麻煩，16日帶人到舞廳叫囂，見到酒客就動手，反遭對方痛扁，還被押到殯儀館火葬場打斷手腳，所幸沒有生命危險。警方循線帶回4名嫌犯，訊後依傷害、組織犯罪等罪嫌送辦。

警方指出，46歲陳男有毒品前科，13日到七賢路某舞廳消費，欲帶小姐出場被拒，雙方不歡而散，15日，他在臉書開直播撂話，嗆聲要帶人到舞廳鬧事，果真，昨天凌晨1時許，他到舞廳門口叫囂，見4名酒客要離開，雙方爆發衝突。

51歲呂姓酒客和37歲宋姓、24歲賴姓和陳姓友人當時喝完酒，見陳揮拳相向，立刻飽以拳腳回擊，陳帶來的友人見狀鳥獸散，陳踢館不成，反被宋、賴、陳3人押上車，帶往殯儀館火葬場後方痛毆，打斷手腳。

警方獲報出動快打部隊趕往舞廳，不到3分鐘抵達，但現場早就一哄而散，不料1個小時後，警方接獲報案，指殯儀館後方雙湖森林公園停車場有男子被人打傷倒地，到場時發現陳男身上多處瘀青和撕裂傷，後腦疑遭鈍器重擊，倒臥在地，身旁還有3條黑色束帶，所幸無生命危險，但對方手段凶殘，警告意味濃厚。

警方查出陳男沒有固定工作，過去即不斷在臉書開直播撂狠話，許多名人都被他以「兄弟話」嗆過，猶如另類「網紅」。今年2月還放話要找人單挑，直播時三字經不斷，直嗆曾被槍打過，背後有神明等，要對方拿錢來和解。

由於陳臉書直播曾惹紛爭，警方一開始以為被打斷手腳與他直播嗆人有關，經調閱監視器畫面以車追人，昨天下午5時許，在苓雅區帶回呂嫌等人釐清案情，才知道原來是陳到舞廳挑釁，反遭其他酒客修理，不過，呂否認打人、押人，全案刻由警方擴大偵辦中。

(中國時報)

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