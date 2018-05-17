就讀私幼補助 最快9月上路

北市將補助私幼學童每學期1萬3660元，預計9月新學期上路。圖為台北市教育局舉辦幼兒園園遊會。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

北市公立幼兒園擠破頭，私立幼兒園則學費高，為減輕家長負擔，北市將補助3、4歲私幼幼童每學期1萬3660元，預計9月新學期上路，但因不少私幼已醞釀漲價，家長擔心補助都變成補到業者身上，台北市長柯文哲強調，市府有凍漲機制，教育局針對每項收費都會把關。

每學期1萬3660元

柯文哲16日赴議會報告追加預算案指出，北市目標公共化幼兒園要達到7成、私幼3成，尚未達成前，將先補助私幼3、4歲幼兒每學期1萬3660元，因此今年市府要追加1.32億元，預算已送進議會，這會期通過後，9月新學期可上路，明年則循正常預算程序處理。

至於補助條件，幼兒和父母任一方或監護人，需共同設籍台北市，且設有排富條款，近1年綜合所得稅率未達20％者可獲補助，預估有85％家戶可受惠，3歲補助1萬1370人、4歲補助1萬4070人。柯文哲強調，革命分階段，未來會慢慢增加相關補助標準。

許多私幼醞釀漲價

不過，有不少議員反映，許多私幼已在醞釀漲價，家長擔憂補助還沒到手，都先進了業者口袋。柯文哲說，市府已發函給幼兒園宣布凍漲學費，教育局對所有收費都會嚴格把關，也會針對項目查核督導，針對幼兒園教職員薪資調漲，會採較寬鬆態度，調漲比例多少可再討論，除此之外，原則上均採凍漲措施。

議員黃珊珊質疑，市府大力宣傳補助，卻未說清楚退場機制為何，未來若貿然取消補助，「市民會跟你算帳。」柯文哲回應，現在全市公幼、非營利幼兒園比例42％，一旦達到7成比例，私幼補助就會退場，預計111學年度會達標，至少1年前就會公告退場，這部分未來會講清楚，讓市民了解。

(中國時報)

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