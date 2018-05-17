又撞了 機車待轉區淪待撞區

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中國時報
蔡瀚霆／新北報導

吳姓男子日前騎機車行經淡水區中山北路1段247巷路口，依規定在機車待轉區待轉時，突遭後方直行機車攔腰撞上，吳男摔倒後身體左側大面積擦傷，質疑待轉區設計不良淪為待撞區，民代會勘後也盼取消該路口待轉區，交通局表示，不建議取消，但研議將待轉區退縮至人行道內，確保機車族安全。

事故頻傳 議員力促改善

有鑑淡水區中山北路1段247巷路口的待轉區車禍意外連連，新北市議員鄭宇恩日前邀交通局、養工處、區公所工務課及當地里長會勘，她表示，該處待轉區位置占了將近一半的外側車道，交通局應檢討並積極與養工處協調，在兼顧汽機車以及行人用路安全情況下改善，不要讓待轉區機車挨撞的事故一再重演。

警方表示，機車進入淡水區中山北路1段247巷路口，無論是兩段式左轉或直接左轉，發生的交通事件數並無明顯差異，事發原因以人為疏失為主。但警方強調，只要路口有機車兩段式左轉標誌，仍將強制取締機車違規直接左轉。

淡水區水碓里長孫麗明則認為，既然在安全考量上，兩段式左轉和直接左轉差別不大，她建議不如拿掉機車兩段式左轉標誌，讓機車族直接左轉。

最新研議 退縮至人行道

淡江大學朱姓同學表示，兩段式左轉的設計根本不合理，騎機車常常因預期左轉而駛向內側車道並減速慢行，但行經路口卻發現設有兩段式左轉標誌，此時必須跨越很多車道才能行駛到待轉區，反而增加交通事故的風險，他也認為應取消兩段式左轉。

交通局表示，取消兩段式左轉，恐造成機車直接左轉發生事故，因此不建議取消待轉區，將與養工處研議將待轉區退縮至人行道內，確保機車族安全。

(中國時報)

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