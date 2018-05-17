中壢火車站前舊大樓 待都更

2018年05月17日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢火車站即將進行3鐵共構，不過市議員劉曾玉春指出，當她走出火車站，映入眼簾的，竟是老舊不堪的廢棄大樓，28年前一場大火使得財神大樓成為廢墟，背後隱含著許多治安、公安，甚至結構安全等問題，市長鄭文燦指出，因為產權問題，至今尚未都更，不過若地主願意，市府也會進行協助。

劉曾玉春說，當她站在中壢車站眺望站前市容，不禁要問，市政藍圖相關的配套與團隊準備好了嗎？當交通網建構起來，帶來預期的人潮，但步出車站，中壢呈現給人的第一印象是什麼？

財神大樓荒廢28年

她說，中壢最精華的腹地卻留不住人，站前都更刻不容緩，以中壢站前財神大樓為例，因產權的問題，28年前大火荒廢至今，市府是否有整體升級的規畫，不僅是交通升級，連帶腹地都更也一併規畫，包括中壢精華區多筆的商辦大樓，如中央西路來來戲院大樓及中美路國賓大樓等等。

劉曾玉春說，都市更新背後，迫切的治安、公安，甚至結構安全等問題是否已請相關單位納管，而都更相關財源、法源是否已研擬相關配套？希望交通帶來人潮，腹地留住商機，實質帶動地方的發展，讓市民有感。

鼓勵都更改善市容

鄭文燦表示，財神大樓非常適合進行都更，也是中壢火車站的指標，火車站附近中新地下道將於今年9月完成，屆時將封閉元化地下道，同時辦理中壢新站開工，目前已接近開工時程，他責成都發局畫定中壢車站周邊適合都更的發展區，鼓勵都更，可評估公辦或民間自辦，若目前有自辦團體，市府將支持與協助。

(中國時報)