果樹森林蓋社宅 居民要救肺

2018年05月17日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市都發局規畫在北屯路放送局舊址興建330戶社會住宅，由於區內有87棵樹齡近百年的果樹，地方人士與護樹團體為讓老樹就地保留，盼市府規畫為台中市第1座城食森林，滅少社會住宅戶數或另覓地興建，16日號召民眾齊聚果樹森林前陳情，要求定案前先舉辦公聽會、依民眾意見調整規畫。

要求定案前辦公聽會

都發局住宅處表示，北屯區東山段社會住宅目前規畫設計中，基地內原有87棵樹木，為與環境融合，將以原地保留、移出另地養護再移回基地、另地永久移植、新植等4種方式安置，竣工後基地內植栽總數將達101棵，比現有棵數更多、更多元。

近百名三光里民、護樹與環保人士16日上午齊集北屯路放送局舊址前，高喊「保留北屯小肺」、「打造花博城食森林」、「搶救百年果樹森林」，並拿起象徵果樹森林的小肺卡，掛在大門圍籬鐵絲網上，並走入園區內進行老樹巡禮，家長對孩子說，蓋了住宅，抽光地下水，這些樹木都活不了。

環團籲另覓他地興建

台灣護樹協會執行長林裕翔指出，87顆果樹早在日據時代就存在，符合《台中市樹木保護自治條例》受保護樹木。台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲怒批，市府違法失職，未對轄區內受保護樹木做全面盤查，才會出現在老樹園區規畫社會住宅。

大地心環境保護協會執行長徐宛鈴指出，都發局計畫7月開工，卻未先告知讓當地居民，他們要求社會住宅設計規畫定案前，應於當地召開公聽會，讓民眾參與；這片果樹森林如同北屯的小肺，盼市府規畫為台中市第1座城食森林，並另覓他地建社會住宅。

(中國時報)