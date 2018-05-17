找工作攏底嘉 3500職缺徵人

2018年05月17日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度和嘉義縣政府合作，19日將在北回歸線太陽館舉辦大型就業博覽會，66家廠商釋出3500個職缺大舉徵才，近2成職缺薪水上看40K，且超過6成是嘉義在地企業，雲嘉南分署長柯呈枋強調，與地方企業合作，就是要鼓勵雲嘉南子弟返「嘉」就業，留住在地勞動力。

2工業區廠商 陸續進駐

看準大埔美工業園區和馬稠後產業園區廠商陸續進駐，人才需求量大，雲嘉南分署與縣府合作，力邀2工業區廠商參與徵才活動。19日就博會中，將有超過30家在嘉設廠廠商，共釋出638個職缺，而且不少是知名上市櫃公司。

昨天宣傳記者會上，副縣長吳芳銘說，嘉義縣自力開發大埔美和馬稠後工業區，目前2工業區勞動參與率已從59％緩增至今年的61％，目標是讓青年子弟在嘉就業，並廣納人才來嘉。

柯呈枋表示，此次就博會有4大亮點，包括近4成5職缺薪水逾30K，7成廠商是名列全台500大企業，中高階職缺佔3分之1，以及超過半數是嘉義縣市在地廠商；同時，勞動署也替求職者嚴加把關過濾，不僅職缺豐富多元，平均薪資也多介於25K至40K。

中高階職缺多 最高120K

像兆酆機械開出月薪最高120K徵求國貿主管，上銀科技也開出77K薪水徵求機械技師，除徵才服務，為增加民眾的參與感，勞動部也在進現場設計4大展示區，像是可體驗中高齡輔具的職務再設計專區、YS青年就業服務區等，還有產業展示區及職業訓練成果展示區。

另為體貼求職者，現場也有專業彩妝師幫忙打理門面、人資專員幫忙履歷健檢及職涯諮詢等，甚至有多元農特產品展售試吃、手工DIY體驗，加上貼心服務接駁車，柯呈坊民眾把握機會，創造就業、轉職好薪情。

(中國時報)