Pbike前進潮州 計畫恐暫緩

Pbike前進潮州計畫確定暫緩，令潮州鎮民相當錯愕。圖為屏市Pbike站點租借最頻繁的屏東火車站。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

2014年12月正式營運啟用的屏東公共自行車Pbike，至今累積使用近200萬人次，已成為屏東市民不可或缺的交通工具，屏東縣環保局去年高喊將前進潮州設站，無奈疑因經費龐大，計畫宣告暫緩，消息傳出令潮州鎮民錯愕，縣議員林郁虹痛斥「根本是莊肖維」！

空汙基金委員喊卡

Pbike規畫在潮州設有6站，包括潮州火車站、燒冷冰圓環三工處停車場、潮州高中、戲曲公園、河濱公園及運動公園等6處，原本預計今年中旬就能完工，但所有計畫都已暫緩施行。

環保局長魯臺營坦言，Pbike建置經費來自空汙基金，但經空汙基金委員會討論，設站總金額高達1164萬元，且平均每站每年的營運維修經費高達200萬元，比起屏東市平均站點130萬元高出許多，委員們覺得不符效益，因此讓計畫「胎死腹中」。

魯臺營透露，曾經考量引進民間經營的共享單車Vbike，無奈正要進行接觸時，竟傳出對方因業務難以拓展，決定退出台灣市場，這也讓公共單車前進潮州的夢想越離越遠。

潮州鎮民空等一年

林郁虹痛批，當初環保局信誓旦旦拍胸脯保證，一定會來潮州，只差沒有「發誓」，讓潮州鎮民滿心期盼等了將近一年半，如今卻雙手一攤說不蓋了，未免太過草率，叫民眾情何以堪。

魯臺營則承諾，對於Pbike在潮州設站，會於5月底空汙基金委員會中再次提案，但希望比照屏東市模式，至少有1、2個站點的建置經費是由民間出錢認捐，以此作為遊說，盼委員能配合協助。

(中國時報)

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