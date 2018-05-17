中崙市場空調落漆 如大蒸籠

松山區中崙市場空調設計不良，部分區域室內溫度逼近30度，攤商罵聲連連。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

台北市首座BOT改建案中崙市場，先前才傳出垃圾車道空間不足，近期再被攤商指控空調設計落漆，即使開了冷氣，室內溫度仍逼近30度，猶如大型蒸籠，不僅顧客揮汗用餐，這周更有3攤商熱到中暑，民怨四起。市場處表示將再派員會勘，與攤商協調改善方式。

老中崙市場1960年開業，因建物老舊、衛生條件不佳，北市府以BOT方式改建，歷經釘子戶、排油煙設備等爭議，年初風光啟用，但如今又傳出空調通風設計不良，雖有5台冷氣運轉，室內溫度仍居高不下，位於走道區域的輕食區更逼近30度，導致內用坐位空蕩蕩。

譚姓攤商表示，原在晴光市場擺攤，看上中崙市場位於室內、建築新穎才搬過來，沒想到冷氣設備卻超「落漆」，開了冷氣，室內還是跟蒸籠、烤箱一樣，炒個菜就汗流浹背，民眾更是抱怨連連，生意大受影響。

「在室內吹冷氣竟然會熱到中暑！」陳姓攤商指出，當初市府規畫未考慮熱能排放問題，加上攤位數增加，空調卻遲遲未改善，他忍不住狠酸說：「老闆說溫度到30度就可以休息，但卻都只有28、29度，這未免太整人！」

市場處官員澄清，中崙市場冷氣不冷的原因，可能是當初BOT廠商建置室內補風管時，部分補風管遭破壞，造成室內外空氣無法對流；或因部分攤商受預算限制，裝設僅有排氣卻沒補風功能的排油煙機，造成室內冷氣一併被排出而越吹越熱。

他表示，4月已通知BOT廠商前往勘查，排氣及空調管線部分屬技術性問題，將再詢問專業人士並派員會勘，若是市場處該負責，將編列預算協助改善。

(中國時報)

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