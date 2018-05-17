元化地下道將封閉 交通恐更亂

2018年05月17日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

台鐵中壢火車站站體老舊，附近環境髒亂與周邊交通動線混亂，屢被民眾評為全台最爛火車站，桃園市府對站體外改革，不僅交通局針對前站交通進行微整形，議員也提出站前大樓都更改變市容，然而配合捷運中壢延伸線計畫，元化地下道將封閉改行鄰近火車站的中新地下道，民眾擔心，屆時當地交通進入黑暗期，中壢火車站周圍勢必亂成一團。

中壢火車站旅客流量高居全台第三名，站前有許多商家，還有客運站、計程車招呼站及U-Bike站點等，每天旅客往來頻繁，也造成公車、汽機車與行人間交通混亂，還有商家占用人行道，逼迫行人與車爭道，亂象不斷。

交通局針對中壢火車站前亂象，分階段做微整形，項目包含遷移新竹客運公車站、新設標線型人行道、U-Bike站點遷移、圓環整平與新增汽機車下客區等，將採分段施工。第1階段在中和路與中正路圓環一側畫設半圓形槽化線，避免計程車違規載客，另將在火車站前畫設小客車集中載客區，力求接送旅客動線順暢。

然而民眾擔心的是，未來元化地下道封閉後，連接中壢火車站前後站的替代道路只剩中新地下道，雖然拓寬為雙向6線道，但出了地下道後，連接的道路路幅又變小，未來車流恐塞在中壢火車站周遭，勢必造成旅客和用路人的不便，屆時中壢火車站周遭一定會變得更混亂。

(中國時報)