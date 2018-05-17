食堂義煮 老人安心呷飽

2018年05月17日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣物資銀行多年來持續把各界捐贈的愛心物資，分送到社福團體和弱勢民眾手上，現為擴大服務對象，自今年起各式物資也將送抵偏遠學校和老人食堂，16日在食品公司和總鋪師的情義相挺下，於六腳鄉灣北老人食堂辦義煮，阿公阿嬤開心吃水餃、鴨肉羹，笑得合不攏嘴。

2012年3月間，嘉義縣社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會為了將社會大眾所捐贈的愛心物資，能夠快速、正確地送到真正需要的弱勢家庭或民眾手中，特別成立「嘉義縣物資銀行」平台。這幾年物資銀行持續送愛到家，但為了讓更多人了解食物銀行的用途和關懷對象，聯合會選擇主動走進社區和學校，既了解基層需求，也讓民眾熟悉物資銀行的功能。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正說，由於台南晶鈺食品公司和總鋪師阿翰師的愛心，灣北社區上百位民眾和長輩們，才能品嘗到現煮水餃、鴨肉羹和仙草冰。雖食材不算豐盛，卻有滿滿的愛；還透露之所以選定灣北老人食堂，是考量食堂才成立，經費相對不足，食物銀行欲藉此提供資源，讓阿公阿媽安心呷飽。

呂文正表示，除固定合作的慈善團體、貧困家庭，幸福傳遞列車還會陸續開出，把集眾人之力換來的物資，以最有意義又落實在地的方式發送出去，也希望社會各界能持續支持嘉縣慈善團體聯合協會，大家一起將愛無限延伸至每個角落。

(中國時報)