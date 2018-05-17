國民黨士林北投議員初選 林杏兒、張斯綱出線

國民黨籍林杏兒（左）、張斯綱（右）在初選民調勝出，確定披上藍袍參選北市士林北投區市議員，2人也與市黨部主委黃呂錦茹合照。（國民黨北市黨部提供）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市第一選區（士林、北投）議員初選結果16日揭曉，5名新人爭取2席提名席次，最後由林杏兒、張斯綱脫穎而出，黃子哲、顏群晃與許立丕則分居3至5名。下一階段，國民黨將在16日展開第六選區（大安、文山）初選民調，結果預計18日公布。

國民黨青工會總會長林杏兒曾參與上屆議員初選，但不幸落敗，今年捲土重來，以平均支持度34.510％，加權3.451％（36至40歲青年加權10％）後，民調結果37.961％，排名第一。

排名第二的張斯綱是國民黨詹啟賢愛將，民調前幾天，他陸續拉來黨內重量級人士連勝文、蕭萬長站台，2人都透過新聞稿與合照，表態支持張斯綱，張甚至與國民黨台北市長參選人丁守中合作，宣布要組「雙北返深澳燃煤連線」。來勢洶洶的他，最後拿到27.532％平均支持度。

連同爭取連任的現任議員汪志冰、陳重文在內，2名新人出線後，國民黨將爭取第一選區士林北投區提名4席能夠全壘打。不過，因士林、北投區向來是偏綠選區，加上新黨、台聯和無黨籍各有潘懷宗、陳建銘、林瑞圖等強棒，在議長吳碧珠不爭取連任後，4人勢必陷入激戰。

另外，同樣捲土重來的「郝家軍」黃子哲，上屆參選南崗內湖區，這次轉戰士林北投，仍以平均支持率21.778％排名第3，無緣被提名；警界出身的顏群晃雖曾請來國民黨新北市長候選人侯友宜「加持」，但平均支持11.262％、加權1.126%（新人加權10％），民調結果12.388％僅排第4；曾任多名立委助理的許立丕加權後支持度5.410％，排名第5，均無緣獲得提名。

(中國時報)

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