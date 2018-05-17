投縣業者自救 消費券拚觀光

2018年05月17日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

交通部觀光局補助南部縣市旅遊，南投縣卻被排除在外！南投縣觀光產業聯盟協會決定自立自強，自行發行消費券，16日前進竹科拚觀光，提供價值共100萬元的消費券，還有美食、伴手禮，希望吸引竹科員工到南投觀光，體驗南投之美。

南投縣議會正進行縣政總質詢，許多議員對於中央補助旅遊，卻排除南投縣，都感到不平；南投縣長林明溱表示，希望中央一視同仁，隨後他為觀光業界打氣時，強調如果中央一再厚此薄彼，不排除帶隊到台北抗議！

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎表示，花蓮震災後，中央提供短期補助，有如強心針，大家沒意見；但以觀光產業長期發展看，政府不應只補助南部地區旅遊，以免造成板塊遷移，致使中部地區觀光業者在5、6月等嘸人，苦哈哈！

全國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，交通部觀光局以4000萬元補助南部旅遊，大概1個半月就會用完，只算是短暫補助，對整體觀光發展沒有什麼幫助！

林志穎表示， 此次前進竹科拚觀光，南投縣觀光產業界總動員，在新竹科學園區同業公會職工福利聯合委員會，舉辦「特色南投」旅展，並提供百萬好禮大相送，共推出500本、每本面額2000元的消費券，希望吸引竹科上班族到南投，體驗具有深度、多元的遊程及在地美食。

林志穎表示，目前竹科較少大團隊一齊旅遊，而是發給部門員工費用，自行選擇旅遊方式；南投縣1日遊及2日遊的體驗行程，比花蓮、台東及宜蘭縣更具優勢。

(中國時報)