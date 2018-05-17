知高橋第二階段工程 正式通車

友善列印
中國時報
／台中報導

歷經3年多施工，克服管線遷移整合等問題，台中市知高橋改建工程第二階段橋樑工程，16日開放通車，讓工業區往市區方向交通更順暢。台中市建設局表示，第三階段工程（市區往工業區方向）預計在6月完工，7月12日全線通車，可望改善這處交通瓶頸。

建設局長黃玉霖表示，知高橋位於五權西路交流道、市區與工業區車流交會處，及筏子溪的瓶頸點，車流擁擠，加上過去橋樑橋墩較多，水流阻礙多，大雨來襲時，常造成溪水溢流，高速公路橋下淹水而無法通行，2013年就規畫改建，但因橋下管線遷移複雜、交通維持計畫未通過等問題，遲遲無法開工。

改建工程終於在2015年開工，今年完成第二階段新建橋樑工程，工業區往市區方向的單向主線4車道，16日清晨開放通車。台中市長林佳龍在黃玉霖陪同下，特別選在上班尖峰時段前往視察，林佳龍表示，知高橋第二階段新建橋樑提前完成，對改善往來工業區與市區的車流，有很大幫助。

建設局表示，後續將加速第三階段工程（市區往工業區方向），以6月開放通車為目標，預計7月12日全線通車，總改建工程費4億1680萬元，改建完工的知高橋長220公尺、寬35公尺，雙向車道增加為8個車道、外加1人行道，並大幅減少橋樑落墩數，抬高橋面，提升疏洪功能。

(中國時報)

隆恩圳造景 19日辦親子饗宴 竹筍產季到 來台南嘗鮮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。