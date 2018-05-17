知高橋第二階段工程 正式通車

2018年05月17日 04:11 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

歷經3年多施工，克服管線遷移整合等問題，台中市知高橋改建工程第二階段橋樑工程，16日開放通車，讓工業區往市區方向交通更順暢。台中市建設局表示，第三階段工程（市區往工業區方向）預計在6月完工，7月12日全線通車，可望改善這處交通瓶頸。

建設局長黃玉霖表示，知高橋位於五權西路交流道、市區與工業區車流交會處，及筏子溪的瓶頸點，車流擁擠，加上過去橋樑橋墩較多，水流阻礙多，大雨來襲時，常造成溪水溢流，高速公路橋下淹水而無法通行，2013年就規畫改建，但因橋下管線遷移複雜、交通維持計畫未通過等問題，遲遲無法開工。

改建工程終於在2015年開工，今年完成第二階段新建橋樑工程，工業區往市區方向的單向主線4車道，16日清晨開放通車。台中市長林佳龍在黃玉霖陪同下，特別選在上班尖峰時段前往視察，林佳龍表示，知高橋第二階段新建橋樑提前完成，對改善往來工業區與市區的車流，有很大幫助。

建設局表示，後續將加速第三階段工程（市區往工業區方向），以6月開放通車為目標，預計7月12日全線通車，總改建工程費4億1680萬元，改建完工的知高橋長220公尺、寬35公尺，雙向車道增加為8個車道、外加1人行道，並大幅減少橋樑落墩數，抬高橋面，提升疏洪功能。

(中國時報)