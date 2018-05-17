放視大賞登場 體感科技翻轉高雄

2018年05月17日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

一度一度的放視大賞16日在高雄展覽館舉行，今年有破紀錄的89校參展，預估3天可吸引10萬人次參觀。年年參加的經濟部長沈榮津試玩VR，搭乘體感平台座椅，著頭戴式VR眼鏡，雖然最後「陣亡」，仍大呼很有臨場感。

提起當初推動放視大賞，沈榮津說，現在談的所謂創意、動畫與數位內容，向來都在台北，後來他擔任加工出口區處長，認為北高應該相呼應，尤其南部學校一定要跟產業界緊密結合，因此鼓勵北部的產業界到高雄。

對於試玩VR，沈榮津也說，就跟之前到日本看到的賽車遊戲一樣很刺激，臨場感很不錯。他認為體感科技帶來的新經濟模式可以翻轉高雄的產業，將來高雄可以成為體感科技示範城巿，在台灣也能建立體感科技的產業聚落。

經濟部工業局、教育部、高市府合辦的放視大賞今年以「Fun Tech 體感科技」為主題，共有89校、192系所、1684件參賽作品，競賽總獎金高達150萬元，尤其策展涵蓋數位娛樂與體感科技，還設有VR體感電競館與AR手遊電競館。

高市府經發局長李怡德致詞時表示，高雄的數位內容業者從2010年的46家現成長到228家，累計投資金額從3.2億成長到119億，創造近萬個就業機會，第10屆IESF世界電競錦標賽也將在高雄舉辦，預估有超過50國參加。

(中國時報)