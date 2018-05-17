放視大賞登場 體感科技翻轉高雄

經濟部長沈榮津16日出席2018放視大賞，試玩體感遊戲。（曹明正攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

一度一度的放視大賞16日在高雄展覽館舉行，今年有破紀錄的89校參展，預估3天可吸引10萬人次參觀。年年參加的經濟部長沈榮津試玩VR，搭乘體感平台座椅，著頭戴式VR眼鏡，雖然最後「陣亡」，仍大呼很有臨場感。

提起當初推動放視大賞，沈榮津說，現在談的所謂創意、動畫與數位內容，向來都在台北，後來他擔任加工出口區處長，認為北高應該相呼應，尤其南部學校一定要跟產業界緊密結合，因此鼓勵北部的產業界到高雄。

對於試玩VR，沈榮津也說，就跟之前到日本看到的賽車遊戲一樣很刺激，臨場感很不錯。他認為體感科技帶來的新經濟模式可以翻轉高雄的產業，將來高雄可以成為體感科技示範城巿，在台灣也能建立體感科技的產業聚落。

經濟部工業局、教育部、高市府合辦的放視大賞今年以「Fun Tech 體感科技」為主題，共有89校、192系所、1684件參賽作品，競賽總獎金高達150萬元，尤其策展涵蓋數位娛樂與體感科技，還設有VR體感電競館與AR手遊電競館。

高市府經發局長李怡德致詞時表示，高雄的數位內容業者從2010年的46家現成長到228家，累計投資金額從3.2億成長到119億，創造近萬個就業機會，第10屆IESF世界電競錦標賽也將在高雄舉辦，預估有超過50國參加。

(中國時報)

竹筍產季到 來台南嘗鮮 黑狗被貨車拖著遛 沿路飆血

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。